新冠肺炎｜西安日增175宗再創新高　「機場空調傳播論」惹激辯

內地周一（27日）新增本土確診病例182例，其中西安單日新增175例，再創本輪疫情新高。在啟動5輪全員核酸之後，西安發現病例的數量屢創新高，而病毒傳播鏈至今未見明朗。

內媒《鳳凰新聞客戶端》主筆唐駁虎發文指，西安咸陽機場T3客運大樓使用的空調技術，可能造成了西安本輪疫情「匪夷所思的病毒傳播」，但清華大學建築學院副院長朱穎心反駁指，該系統恰是比傳統一次回風的中央空調系統更能防禦病毒傳播。兩人就此一來一回展開激烈筆戰。



澎湃新聞報道，西安疫情連日來未見好轉，但從發現核酸異常到確診的時間也在縮短，意味着西安「捕獲」病毒的速度在提高。

12月27日，陝西省疾控中心傳染病預防控制所所長張義解釋稱，近期病例突然增多的主要原因，一是加大了核酸檢測的力度，增大了覆蓋面、提高了檢測頻率，從而發現了更多的病例；另一個是新出現了一些點狀爆發，例如光電谷、京東物流園，短時間出現了不少病例。

咸陽國際機場被指通風設計導致疫情傳播。（新華社）

同時張義也提醒公眾沒有必要為確診病例短期快速上升過於擔心，這個階段通過核酸檢測發現的越多越好，這也是核酸檢測的目的。

針對病毒如何從入境航班隱匿傳播，近期關於西安咸陽國際機場的傳播鏈條爭論不斷，加上機場工作人員16輪核酸全部陰性，也讓咸陽國際機場的病毒傳播鏈條更加撲朔迷離。

12月26日，內媒《鳳凰新聞客戶端》主筆唐駁虎發布文章稱，西安咸陽機場T3客運大樓使用的空調技術，可能造成了西安本輪新冠肺炎疫情「匪夷所思的病毒傳播」。西安長安大學、東莞大朗最初出現的病例，也許就是在西安機場使用洗手間時，被空氣管道送來的微量病毒傳染。

但針對這一說法，清華大學建築學院副院長朱穎心提出質疑。其指出，咸陽機場T3航站樓的空調系統恰恰就是完全沒有循環風的地板輻射加新風系統，「對於傳染病防控來說，咸陽機場T3航站樓是比傳統一次回風的中央空調系統更安全的方式，因為只有新風沒有回風。」

12月27日晚，唐駁虎又再次發文反駁了朱穎心提到的西安機場「沒有循環風，只送新風，沒有回風」的說法。其分析西安機場T3航站樓的空調新風佈置總圖，認為風管系統內部就存在多部簡單處理的回風處理機、空氣處理機。該航站樓的暖通總體設計，就是次回風空調+部分補入新風系統的組合。

西安本輪本土新冠疫情是否由機場傳播引發目前官方尚未有結論。但12月27日，西部機場集團有限公司副總經理譚少飛在陝西省新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上介紹，本次疫情以來，機場區域員工已完成16輪全員核酸檢測，累計檢測25.47萬人次，結果全部為陰性。