河北灤州對全市單身青年「摸底統計」　建資料庫助其婚戀交友

河北唐山灤州市有網民聖誕節上週六（25日）在「領導留言板」提出「建議開展單身青年聯誼會活動」，市委書記周一（27日）答覆稱，正對全市單身青年進行摸底，統計其姓名、性別、年齡、工作、經濟狀況、家庭情況等個人資料，旨在建立單身青年資料庫，「更好地服務青年婚戀交友」。



澎湃新聞報道，該網民留言稱，希望可以組織灤州市各個機關或者企事業單位，開展一些單身青年聯誼會活動，解決一些人因工作原因接觸圈子小、接觸不到異性的困擾，幫助更多的年輕人解決個人問題，從而可以更專注地投入工作中。

對此，灤州市委書記答覆，經與灤州市團市委諮詢，今年以來，面向機關、事業單位、國企等系統，已舉辦兩期單身青年聯誼活動，分別是承辦8月21日團唐山市委「相約七夕節，雲上遇見你」百人網上聯誼活動，以及主辦9月25日「相約中秋節，遇見我的Ta」灤州市青年聯誼交友實體活動。

疫情期間內地青年相親活動依然十分流行。（新華社）

該市委書記指，12月31日跨年夜，將再次舉辦主要面向機關、事業單位和國企系統的「相約雲上，甜蜜跨年」單身青年交友聯誼會，其可關注微信訂閱號「青春灤州」並瀏覽文章《「相約雲上，甜蜜跨年」單身青年交友聯誼活動開始報名啦！》，根據內容指引報名參與，或關注抖音號「青春灤州」的短影片了解。

灤州市委書記續指，今年以來，灤州市以「建設青年友好城市，實現青年與灤州共發展」為目標，推進「青年幸福灤州工程」，促進青年婚戀交友工作。

一是對全市單身青年進行摸底統計，11月18日製發《單身青年交友聯誼活動報名表》，並委託各鎮（街道）團（工）委轉發至各村（居），由適齡單身青年填寫姓名、性別、年齡、工作、經濟狀況、家庭情況等個人資料，旨在建立單身青年數據庫，更好地服務青年婚戀交友。

二是在森林公園、中山公園、灤州植物園建立「青年相親角」，為青年相親提供便利。三是引入社會力量，參與青年婚戀交友服務，與灤州相親網、嗨派交友俱樂部建立合作關係，擴大服務範圍。