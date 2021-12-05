江西夫婦分別訴請離婚雙雙失敗　法院稱無法證明「夫妻感情破裂」

江西新余市一對夫妻，在六個月內分別在深圳和江西提起離婚訴訟，在夫妻雙方都同意的情況之下，法院卻以「證據不足以證明感情破裂而不予支持」，女方小麗表示要提出上訴，男方彭某則表示，對不離婚的結果也接受。



據內媒《極目新聞》報道，小麗和其丈夫彭某都是江西新餘人，2019年兩人相識，後因小麗懷孕，兩人於去年1月登記結婚共同在深圳工作生活。同年6月，小麗生下一女。

小麗透露，她和丈夫婚後經常因瑣事發生矛盾，她發現丈夫和其他女性曖昧不清，丈夫也對她有過家暴行為。自己生產完一個多月後的一次矛盾中，丈夫將其毆打至身上出現淤青。

今年4月，小麗向深圳市福田區人民法院起訴離婚，小麗開始帶著女兒展開分居生活。小麗透露，7月份開庭，兩人協議離婚時丈夫彭某態度很好稱同意離婚，孩子也會給她撫養。但當她帶著孩子回江西新余後，彭某的承諾就變了，脅迫她簽訂不平等的離婚協議，讓她放棄孩子、車子和婚後共同還貸的房子。

小麗表示自己撕毀不平等協議，但身份證和手機等被彭某搶走了。7月12日，小麗獨自去上海找工作，卻發現自己又懷孕了，遂回到深圳打掉孩子，此後一直待在深圳。在這之後，她就只在視頻裡見過女兒一次，時間就幾分鐘。但她給彭某打視頻電話他總是不接。

今年10月，小麗收到丈夫彭某向新余市渝水區人民法院起訴離婚的消息。在判決書中，彭某提出訴訟請求時表示，「婚後雙方矛盾較大，感情基礎薄弱，被告小麗性格倔，多次離家出走，不接電話，不與其聯繫，夫妻感情徹底破裂」。小麗稱同意離婚，但女兒由她撫養，由彭某每月支付撫養費及相關賠償。

法院稱「雙方感情尚未完全破裂」

但小麗和彭某的訴訟卻以法院判決不准雙方離婚，駁回小麗其他訴訟請求而結束。據了解，丈夫彭某認為雙方感情並未破裂，且沒有確認對小麗家暴等事實，不同意離婚。

法院判決書提到，雙方婚前婚後感情尚可，後因家庭瑣事、缺乏溝通影響了夫妻感情。因「原告在庭審中提交的證據不足以證實夫妻感情確已破裂，該院綜合多因素認定夫妻感情尚未完全破裂，對原告要求離婚的請求不予支持」。判決書稱如不服該判決，可在判決書送達之日起十五日內遞交上訴狀。

法院認為，小麗未提交證據證明彭某婚內與眾多女性曖昧不清。關於家暴問題，原告小麗提交身體個別部位淤青的照片，認為是被告毆打所致，但小麗本身患有紫癜，不排除淤青是自身疾病導致，且小麗未提出其它證據，被告彭某也不認可有家暴行為，法院對此說法不予採信。

小麗表示，自己已經向法院提出上訴。她透露，自己得知彭某也起訴離婚後非常高興，認為這次肯定可以解除婚姻關係，但沒想到在雙方都同意離婚的情況下，法院還是做出了這樣的判決，自己要通過法律途徑將女兒接回身邊。

小麗丈夫彭某則表示，第一次小麗在深圳起訴離婚「我認為孩子還小，就沒有同意。」今年10月他把小麗告上法庭，彭某透露「是一氣之下起訴的」，他表示既然法院判決不離，自己也不打算繼續上訴。

《極目新聞》致電渝水區人民法院，工作人員表示，此案仍在上訴期，法院工作人員則證實曾與小麗聯繫過，確認其有上訴的想法，因案件尚未完全結束，暫不便透露詳細情況。