中國075二號艦命名廣西艦　傳入列東部戰區

備受關注的解放軍海軍075型兩棲攻擊艦二號艦，近日在網上流出疑為該艦艦帽的照片，上面顯示其艦舷號為「32」，並取名廣西艦，疑入列解放軍東部戰區。



早在本月初，大陸軍事迷已拍攝到該艦停泊在東部戰區舟山基地某軍港的畫面。當時有分析認為，解放軍海軍已經接艦，只是官方未對外正式宣布。有台灣軍事專家認為，解放軍第二艘075型兩棲攻擊艦對台灣防務的所謂「重大威脅」，或許比航母還大。

網傳075二號艦艦帽。（微博@何天恩）

075型艦可搭載約30架攻擊直升機，近1000名海軍陸戰隊員，還有多艘兩棲氣墊船，主戰坦克和裝甲車。而解放軍東部戰區有3艘071型艦，以及其它較小的兩棲艦艇，075型艦加入後，將能推升該區的戰力。

台海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，解放軍第二艘075型艦是對台灣防務所謂「重大威脅」，或許比航母威脅還大。他指出，萬一台海出了狀況，075型艦將變成解放軍東南沿海空軍基地攻擊直升機的浮動後勤和支援平台。解放軍航母打擊群不在於針對台灣防禦，而在於實施「反介入」戰略，阻絕外國在南海和西太平洋進行軍事干預。

除今年4月服役的075型兩棲攻擊艦首艦海南艦，以及二號艦廣西艦外，三號艦也已於今年11月進行海試。據早前報道引述解放軍海軍退役軍官爆料稱，中國疑再打造5艘同款戰艦，之後還計劃在此基礎上研製配備電磁彈射系統的076型兩棲艦。