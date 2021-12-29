新冠疫苗｜國藥二代重組蛋白疫苗獲批緊急使用　對多種變異株有效

隨着嚴冬的到來，全球多國出現新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發，Omicron變種毒株在全球加速傳播。12月27日，阿聯酋衛生和預防部批准緊急使用國藥集團中國生物二代重組蛋白新冠疫苗，是全球首個獲批緊急使用的二代新冠疫苗。



據美國網站Worldometer實時統計數據，截至12月27日，美國單日新增超9.5萬宗確診病例；法國單日新增超2.7萬宗；德國單日新增超2萬宗。數據顯示，美國、法國、意大利、俄羅斯、土耳其是新增確診病例數最多的五個國家。俄羅斯、越南、土耳其、烏克蘭、墨西哥是新增死亡病例數最多的5個國家。

據微信公眾號「中國生物」消息，12月27日，阿聯酋衛生和預防部批准緊急使用國藥集團中國生物二代重組蛋白新冠疫苗。這也是全球首個獲批緊急使用的二代新冠疫苗。該新冠疫苗針對多種變異毒株具有廣譜保護效力。阿聯酋已對該疫苗開展相關研究，它將作為加強針用於已接種兩劑中國生物新冠滅活疫苗的人群。

據報道，目前，該疫苗在阿聯酋已接種近2000名受試者，初步研究結果顯示安全性和耐受性好，可激發人體產生針對原型株和主要變異株高水平的中和抗體。

阿聯酋衛生與預防部確認，緊急使用該新冠疫苗完全符合法規和法律及審查程序。這是衛生部與衛生當局合作，為加強社區成員對新冠肺炎大流行的預防而付出的艱苦努力的一部分。這一舉措反映了阿聯酋確保社會成員健康和安全的戰略，以及通過一切可能的手段繼續抗擊疫情的努力。

國藥集團中國生物是全球唯一在三條技術路線上研發4款新冠疫苗的企業。目前中國生物新冠疫苗已在全球10個國家註冊上市，112個國家、地區及國際組織批准緊急使用或市場準入。