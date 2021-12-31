甲板佈局類似航母被稱「奪島神器」　075海南艦南海訓練畫面曝光

台海南海局勢複雜，日前日本與美軍制定了「台海爆發戰事」時日美聯合作戰計劃，北京方面對此予以斥責。中國軍方則披露了自主研製的首艘075兩棲攻擊艦海南艦在南海海域的最新訓練畫面，其今年4月入列，被外界稱為「奪島神器」。



央視周三（29日）公布海南艦在南海某海域最新訓練畫面。畫面中海南艦先後進行了艦載直升機、氣墊艇、兩棲戰車協同訓練等多項訓練任務。報道稱，此次訓練重點圍繞艦艇部署優化、改進指揮流程、強化協同能力等關鍵環節。

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今年4月23日，解放軍海南艦入列。海南艦是中國海軍入役的首艘075型兩棲攻擊艦，亦是中國海軍最大的兩棲戰艦。當日在同一基地，一同入列的還有055型驅逐艦大連艦和094A型戰略導彈核潛艇長征18號。中共總書記習近平到現場授軍旗。

央視曾在6月公布海南艦內部構造及海軍日常訓練畫面。報道稱，海南艦大約有15層樓高。艦船搭載有兩棲裝甲車、多型直升機、氣墊艇、坦克裝甲車、導彈、艦炮等；艦船內部有車輛庫、直升機庫，十分寬敞；直升機可通過升降機調運至甲板；此外，解放軍海軍作戰系統也十分現代化。

央視首曝075海南艦內部畫面：

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據報道，海南艦甲板佈局和航空母艦類似，採用緊湊型邊島式佈局，最大限度提高甲板作業面積。具備較強兩棲作戰和執行多樣化任務的能力，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，具備較強的自防禦能力。

值得注意的是，海南艦的入列在當時引發外界關於「為武統台灣做實質準備」的猜測，針對相關問詢，大陸軍方在當時並未否認。

台灣不斷尋求國際話語權，與中國大陸關係急速惡化下，近期台海局勢驟然升温。據日媒共同社12月23日獨家披露，日本自衛隊已與美軍制訂設想台灣發生緊急事態時的日美聯合作戰計劃草案。根據計劃，日本將允許美軍在西南諸島建立臨時攻擊基地，而那些島嶼大多數都有人居住。

對於日美作戰計劃，中國外交部發言人趙立堅12月24日表示，中方予以嚴密關注，絕不容許任何國家以任何藉口、任何方式插手台灣問題和干涉中國內政。