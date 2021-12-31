三孩政策｜廣東醫院指30至44歲者有三孩意願　惟生育需求未見井噴

受少子化、人口老化等衝擊，內地人口問題近年來倍受關注，當中包括三孩政策的成效。對此，廣東省生殖醫院近日發布最新數據，就哪些人在生三孩及其醫療方面遇到的問題分析。據顯示，該院生育三孩的育齡夫婦佔比並不高，而從診療人員數據看，有三孩訴求或意願的患者，年齡在30至44歲。



報道指，廣東省生殖醫院自三孩政策發布後，接到關於三孩生育需求患者的數量逐月增加，惟目前未見井噴現象。據不完全統計，截至今年12月，該院患者中生育三孩的育齡夫婦佔比不到5%，而從診療人員數據看，有三孩訴求或意願的患者，為年齡在30至44歲、主要住在廣東。

廣東省生殖醫院自三孩政策發布後，接到關於三孩生育需求患者的數量逐月增加，惟目前未見井噴現象。（南方+）

值得一提的是，粵東西北農村地區不少曾「結紮」的育齡夫婦為能生育健康三孩，希望做輸卵（精）管復通。另自6月以來，累計有逾50對有三孩需求的夫婦到醫院生殖醫學中心尋求輔助生殖技術協助，現已有20%的夫婦進入周期，年齡集中在35至45歲，雖然數量整體上佔比較低惟在逐月增加。

該院副院長黃偉彪表示，為提高優生優育水平、助力三孩政策實施，醫院已在推出合計100萬元（人民幣．下同）的公益項目為三孩生育夫婦減免孕前檢查和胚胎移植費，並推出「助孕寶」，其為全省首個針對試管嬰兒移植手術的保險產品，在兩年的保險期及其特定延長期內，若單周期內連續三次遭遇手術失敗，最高可獲賠53888元。