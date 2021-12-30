金雞獎高歌主旋律　張藝謀稱「全世界最難拿的獎」網民卻不領情？

12月28日，第34屆中國電影金雞獎在廈門開幕，頒獎典禮則預計在今（12月30日）揭曉。其中張藝謀導演的《懸崖之上》獲得本屆金雞獎最佳故事片、最佳導演等7項提名。而張藝謀此前已奪得九座金雞獎，是紀錄保持人，今年能否實現拿下第十座，備受期待。



不過曾拿下國威尼斯和柏林影展大獎的張藝謀日前受訪時表示，「金雞獎是全世界最難拿的獎」，許多內地網民卻不領情，更質疑他是否是想幫新一任謀女郎劉浩存預定金雞影后才出此言。



第34屆中國電影金雞獎將於12月30日揭曉，曾奪過一座攝影獎、一座男主角獎、三座導演獎和四座最佳影片（最佳合拍故事片獎）的張藝謀，是目前金雞獎獲獎次數最多的人。此次，張藝謀導演的抗日電影《懸崖之上》獲最佳故事片獎、最佳導演獎等7項提名，也是入圍大贏家。

張藝謀被看好在這屆奪得第十座金雞獎。據了解，他上次奪得金雞獎最佳導演是2003年的《英雄》，時隔18年，張藝謀能否四度摘得金雞獎最佳導演獎，備獲外界關注。《懸崖之上》內地票房約11.9億元人民幣，是張藝謀目前作品票房最高的一部。該片也將代表內地角逐明年第94屆奧斯卡最佳國際影片獎。

張藝謀日前接受採訪提到，自己把金雞獎視為中國電影人的最高榮譽。他表示，中國人自己評獎其實比國外更嚴，「在國內大家都知根知底，知道自己的問題在哪，必須拍得很好，才能有機會獲獎」，更稱金雞獎是全世界最難拿的獎。

張藝謀也是台灣金馬獎得獎常客，但在第55屆金馬獎爆出台獨風波後，他就未再參展。他的電影作品《影》是第55屆金馬獎的大贏家。（微博＠一秒鐘）

但由於今年金雞獎入圍名單上不乏以愛國為主題的高票房電影，名單開出後，引發微博網民批評，甚至將金雞獎比喻為選爛片的「金掃帚獎」，還因此登上熱搜。其中劉浩存、易烊千璽等年輕演員影后影帝入圍也引發爭議，張藝謀的此番言論也被批評是為了幫劉浩存拿獎。

據了解，今年金雞獎入圍名單中，《中國醫生》、《守島人》、《我和我的家鄉》、《我的姐姐》、《革命者》、《懸崖之上》入圍最佳故事片。其中《中國醫生》、《守島人》、《革命者》、《我和我的家鄉》都是主旋律電影，除了《我和我的家鄉》外，其他都是共產黨成立100周年的獻禮片。

今年金雞獎一共有185部作品報名角逐20個獎項。值得一提地是，今年金雞獎新增「最佳外語片」獎項，希冀能更加國際化。

設立於1981年的金雞獎由專家評選，2005年開始金雞獎與觀眾評選的百花獎採隔年舉辦形式，合稱金雞百花獎。2019年，金雞獎改為每年評選一次，被外界認為是要跟台灣的金馬獎互別苗頭，加上今年金雞獎已連續五屆選在福建廈門舉辦。

而據內媒報道，隔年舉辦的大眾電影百花獎頒獎典禮2022年將在武漢舉行。武漢也將成為全中國唯一一個承辦過金雞獎和百花獎的雙獎之城。