金雞獎2021│謝霆鋒《怒火》僅入圍最佳男配角　網民嬲爆：怎可能

2021年中國金雞百花電影節暨第34屆中國電影金雞獎將在下月28日至30日廈門舉行，今日官方公布了提名名單，其中謝霆鋒憑電影《怒火》獲提名角逐最佳男配角。



謝霆鋒在《怒火》中飾演邱剛敖，他獲提名角色34屆中國電影金雞獎最佳男配角。（《怒火》劇照）

今屆中國電影金雞獎將會頒發20個獎項，並新增了最佳外語片獎項。除了公布各獎項的入圍名單外，還公開了金雞獎主視覺海報。海報中的的雄雞形象呈現五彩變化，為「中國紅」昭示建黨百年的堅定和熾烈、「生態綠」映襯和諧發展的生機和希望、「海天藍」飽含海天一色的清朗和大氣、「榮耀金」是彰顯電影強國的夢想和使命，而最後是「古典墨」散發傳統文化的氣質和魅力。

中國電影金雞獎提名出爐後，有網民指男主角及男配角競爭非常激烈，然而有網民為謝霆鋒抱不平，指他的演出應該要入圍最佳男主角；至於女主角方面，很多網民指《送你一朵小紅花》的劉浩存不應出現在入圍名單上，更有網民嚴厲批評「劉浩存提名屬實辱其他人了」及「女主角實在選不出來就別選了」等。

第34屆中國電影金雞獎部份入圍名單

最佳故事片

《中國醫生》

《守島人》

《我和我的家鄉》

《我的姐姐》

《革命者》

《懸崖之上》

最佳外語片

《匹諾曹》（港譯：《木偶奇遇記》）

《困在時間裡的父親》（港譯：《爸爸可否不要老》）

《波斯語課》（港譯：《波斯密語》）

《狼行者》（港譯：《波斯密語》）

最佳導演

尹力《沒有過不去的年》

張藝謀《懸崖之上》

黃建新、鄭大聖《1921》

韓延《送你一朵小紅花》

路陽《刺殺小說家》

最佳男主角

于和偉《懸崖之上》

劉燁《守島人》

張譯《懸崖之上》

易烊千璽《送你一朵小紅花》

郭曉東《我的父親焦裕祿》

最佳女主角

劉浩存《送你一朵小紅花》

劉敏濤《再見吧！少年》

張小斐《你好，李煥英》

張子楓《我的姐姐》

最佳男配角

朱亞文《中國醫生》

劉培清《八步沙》

肖央《我的姐姐》

范偉《一秒鐘》

謝霆鋒《怒火》

最佳女配角

丁柳元《我的父親焦裕祿》

朱媛媛《我的姐姐》

劉佳《你好，李煥英》

周也《1921》

索朗旺姆《隨風飄散》