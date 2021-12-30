台藝人林瑞陽張庭夫婦大陸公司被調查　官媒：剜掉網絡傳銷毒瘤

台灣知名藝人林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司因涉嫌利用網絡從事傳銷活動，被湖北石家莊裕華區市場監督管理局立案調查，更有指多達6億元的資金遭凍結。

官媒《人民日報》隨後發表評論，表明此舉是要「剜掉網絡傳銷毒瘤」，「法治社會，容不下違法鑽營的『秘密』；法律之傘，只保護守法本分的經營」。



據內地傳媒報道，石家莊裕華區市場監督管理局是以《查證函回覆》的形式，公開披露知名日用化學品品牌「TST庭秘密」運營主體達爾威公司涉嫌利用網絡從事傳銷活動被查處的進展。局方指出，早在今年6月5日就已對上海市達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷進行立案調查，並因其利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金，已依法申請法院採取保全措施。

林瑞陽、張庭夫婦旗下公司因涉嫌利用網絡從事傳銷活動，被湖北石家莊裕華區市場監督管理局立案調查。（微博）

報道又引述相關人員表示，達爾威公司被財產保全凍結的資金高達6億元，共分成兩次凍結，主體公司被凍結3億元，代理商及團隊長被凍結3億元。

「TST庭秘密」周四（30日）凌晨在官方微博上發表聲明回應，強調達爾威公司是一間合法經營的公司，「非常感謝河北石家莊政府指導公司排查風險，目前公司運營一切正常，並將積極配合相關部門工作」。聲明重申，公司自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅。

《人民日報》在評論中就指，有關案件性質、責任認定，還需靜等調查結果，但針對事件引發的熱議，「也在提醒人們須警惕以電商、微高等名義開展的新型傳銷行為」。評論稱，相關機構與網絡平台需要加強技術甄別，「撕開包裝馬甲，治理各類線上、線下傳銷活動，重拳出擊不能停，深挖細查見成效」。

達爾威公司是知名日用化學品品牌「TST庭秘密」運營主體，林瑞陽、張庭夫婦是該公司創辦人，亦是品牌的「生招牌」。（TST庭秘密官網）

據介紹，達爾威公司正式成立於2013年6月，註冊資金2.3180億元，法定代表人為林吉榮，即林瑞陽。內地傳媒披露達爾威公司的商業模式，指其是採用多層級代理體系的銷售模式，看似只有兩級代理，但返利層級早已超過三級，是典型的「返利傳銷」模式。報道更稱，該公司以兩大隱蔽之處規避傳銷嫌疑，一是沒有設置門檻費，二是隱藏層級關係。