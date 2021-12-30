廣東省第二條跨城地鐵開通　大灣區是全國最適合跨城返工的地方？

連接廣州與佛山的廣佛地鐵2號線，周二（28日）正式開通運營，該線路是廣東省內的第二條跨城地鐵。據了解，廣州與佛山的日跨城出行人次有176.3萬，便利多樣的交通條件、城市與城市間的距離等因素亦使大灣區內地主要城市，成為全國最適合跨城返工的地區。



廣佛地鐵2號線一期12月28日12時正式開通運營。（南方+）

廣州市今年8月發布的一份《2020年廣州市交通發展年報發布》對大灣區主要城市之間的跨城出行數據進行統計。數據顯示，廣州與佛山之間的人員聯繫最為緊密，兩地日城出行人次達到176.3萬，佔廣州與灣區其他城市總通勤量的六成。

深圳與東莞之間的日跨城出行人次有120.8萬，排名第二。此外，廣州與東莞、深圳與惠州、東莞與惠州得的日跨城出行人次均超過50萬；珠海與中山接近50萬、佛山與中山亦有30萬左右。內地傳媒報道指，大灣區內地主要城市間，每日至少有550萬人次的跨城出行需求。

而作為廣州與佛山之間的第二條地鐵線路，廣佛地鐵2號線西起佛山南莊，東至廣州南站，途經佛山市禪城、南海、順德區以及廣州市番禺區，線路總長約32.4公里，全線單程運行約45分鐘。廣佛地鐵2號線的開通還令佛山主城區與廣州南站實現30分鐘內快速通達，佛山市禪城區、南海區、順德區、廣州市番禺區亦將融入廣州南站「1小時交通圈」之中。