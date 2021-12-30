廣西4名違法人員遭遊街示眾　律師：不合法合規，有辱人格

近日，廣西靖西市多人被押解「遊街示眾」，引發廣泛熱議。當局就此回應指，這是對違法人員施行現場懲戒，做法並無不妥。惟有內地律師認為，該懲戒方法不合法、不合規，有辱被執行人人格。



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據《九派新聞》報道，事發地靖西市是中越邊境城市，此次遊街的4人因涉嫌運送他人偷越國境、走私等違法行為被予以懲戒。相關懲戒舉措包括在住所張貼懲戒通告，通過媒體多渠道曝光，凍結銀行帳戶等。

現場畫面顯示，4名身著防護服的人員各被2名身著防護服的民警押解遊街，被懲戒的4人胸前及後背均掛有標明身份及照片的白色牌子。

據靖西市政府官網的一份通告顯示，當地對違反疫情防控和邊境管理等違法犯罪的行為採取「十個一律」懲戒措施。其中第一條就為「一律公開曝光」。因此，當地警方與政府工作人員均回應表示，做法並無不妥，是按照相關要求作出處罰。

惟有內地律師認為，嚴厲打擊違法行為人應在法律法規框架內，法律法規規定的懲罰措施和手段，以及當地發布的「十個一律」內並不包括「遊街示眾」，因此此行為超過了原有處罰範圍。

該律師又指，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部於2007年發布的《關於進一步嚴格依法辦案確保辦理死刑案件質量的意見》，已禁止「遊街示眾」或者其他有辱被執行人人格的行為，因此靖西市所採取的懲戒方法既不合法也不合規，且有辱被執行人人格。

該律師最後稱，執法公開可以公開一些行為人的信息，但也要防止粗暴執法，罪刑法定，要尊重和保障違法行為人的權利，罰當其罪，要做到罪責刑相適應。