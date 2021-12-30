山姆商店疑下架新疆產品引退卡潮　官媒：齷齪手段沒有市場

美國零售商沃爾瑪旗下的「山姆會員商店」，近日被曝針對性下架新疆產品，在內地引發民眾反對。官媒《央廣網》對此發表評論文章指，毫無理由地下架新疆產品，缺乏理性，這種「吃飯砸鍋」的齷齪手段沒有市場。



文章指，以山姆為代表的倉儲會員店近幾年逐漸興盛，相關數據顯示，山姆會員店在中國的22個城市開了36間門店，會員數達400萬人。逐漸得到中國消費者的認可後，山姆忘記了對消費者的初心。

文章認為，毫無理由地下架新疆產品，作為一種商業行為，缺乏理性。對於背後的原因，山姆尚未給出正式回應。無論如何，將商業問題夾帶不可告人的私貨，都是愚蠢和短視的。依靠中國市場，掙廣大中國消費者的錢，卻在背地里採取齷齪手段抵制這個國家和人民生產的產品，這樣「吃飯砸鍋」的行為，既是對正常市場規律的違背，也是對消費者合法權益和情感的傷害。

文章最後強調，希望山姆尊重市場規律，盡快作出回應，糾正錯誤做法。「畢竟，消費者是要用腳投票的。當權益和情感無法得到保障與尊重，山姆還想在中國繼續掙錢，恐怕難了。」

另外，據了解，在被曝疑似下架新疆產品後，內地多地出現山姆會員排隊退卡的情況，社交媒體中亦有不少「山姆退卡攻略」等內容。但據《界面新聞》報道指，經過實地探訪發現，山姆北京石景山店並未看到前來辦理退卡業務的消費者。有門店工作人員指，「山姆一直有相應的退卡政策，沒有看到最近有退卡突然增多的現象。」