學科交叉．下｜劏房做義工找靈感　工科博士：傳統科系與社會脫節

正在籌建的香港科技大學（廣州），計劃徹底拋棄傳統的「科系」設置，成為中國首間「交叉學科」大學，更已在港啟動「先導計劃」招生。《香港01》專訪了科大（廣州）（籌）校長倪明選，及就讀「先導計劃」的學生Nathan，試圖了解該校「交叉學科」到底有何特別之處。



近些年，歐美不少著名大學陸續建立許多交叉學科課程或研究中心，如畢業生獲世界頂級高科技公司青睞的聖荷西州立大學，幾乎每個學院中都有交叉學科、課程或研究項目。史丹福大學也有多達63個交叉學科項目，其數學和計算機交叉學科，便是為對數學在社會上應用感興趣的學生設計的本科課程，當中整合了管理科學、工程系和統計系的資源。

接受訪問的學生Nathan（左）與港科大（廣州）校長倪明選合影。（蘇煒然攝）

交叉學科「不是應用科學」 鼓勵學生創業

在倪明選看來，交叉學科不應被誤解為「應用科學」，而是從基礎理論到應用的完整體系。例如「金融科技」是結合計算機、人工智能和數據等領域，包括利用人工智能、大數據的分析來控制金融風險；「先進材料」則是科大（廣州）將物理系、電子系、化工系、機械系當中的材料相關研究，匯集成先進材料方向，學生可藉助對高分子材料、電子材料、建築材料等不同領域材料的了解，融會貫通達致更好的應用。

「兩個看上去差別很大的領域也可以交叉」，倪明選介紹，科大（廣州）的計算媒體與藝術方向，吸引不少科技和藝術領域學生申請就讀，「我自己的一個博士生都快畢業了，居然跑來跟我說，老師，我可不可以轉讀這個？」原來該生曾是四川藝術體操全省第一名，入選國家隊，由於其母希望他讀書為重，才讀了計算機系。但其仍然對藝術抱有熱情，才希望轉讀計算媒體與藝術，將所學的計算機領域知識技術和藝術愛好結合。

港科大（廣州）採用全新「樞紐+學域」課程設計：



博士生：讀傳統學科「拾人牙慧」 研究較離地

作為2019年第一批入學科大先導計劃的博士生，現年27歲的Nathan的研究方向是物聯網和微電子。他本科是在內地就讀，曾於大四來科大交換，之後便留港讀MPhil，領域是電子和計算機工程，主要研究方向晶片技術，繼而升讀博士班。

Nathan介紹，其在MPhil階段發覺研究工作「比較閉塞」，因常是從大量論文中找熱點議題，繼而做相關的研究，「是拾人牙慧」。他認為，未能第一手發掘研究方向的實際情況，會令研究變得離地，「做完後就只是停留在論文上，沒有思考其是否真的有用、要用在哪一個實際場景中，是不是要等20、30年才能夠真正落地」。

「那時第一手資料都是看別人的，所以本身沒有太大動力去想，這個東西為甚麼吸引我去做？」，Nathan表示，他後來就讀先導計劃，便是因為獲悉該計劃有很多課程啟發同學研究更加前沿、甚至能夠落地的方向。

他舉例，傳統工學院的電子系、計算機系都是固定的研究主題，但在先導計劃中，物聯網不單研究後台算法，例如怎樣分布物聯網設備，還研究比較前端的方向，例如物聯網設備的材料。從前端到後端、從硬件到軟件去打造物聯網的佈局，是一個「full picture」的研究。

課程強調聯繫社會 工科生入社區調研劏房

作為首批體驗科大（廣州）兩門基礎課程《交叉學科的研究方法》、《交叉學科的設計性思維》的學生，Nathan讚不絕口，稱前者教其使用Python、Matlab等可應用於跨學科的工科軟件，與以往用這些軟件解方程式不同，學生會利用它們解決一些實際問題，「我們把這些代碼所得到的結果，做成一個實物，驗證從理論到實作的過程」，這種研究方法更貼近研究的流程。傳統學科則是同一個領域「內捲」，少了很多可能性、機會和點子。

「後一門課程更加跨學科一點」，Nathan介紹，該課程引導他們走出課堂，例如2019年研究的課題是香港的劏房。他和其他工科背景的學生，在沒有社科經驗、不了解香港社會的情況下，很多人根本不清楚甚麼是劏房，於是老師就直接帶他們到深水埗、荔枝角，落區探訪了一些居民，了解到其處境和劏房的成因，還擔任一個義工去改善他們的生活，帶劏房的孩子參與課外輔導和興趣活動。

在探訪劏房後，有同學設計了機械自動化設備，幫劏房住戶自動搬運重物上樓梯。Nathan和團隊則考慮到很多劏房的人想要孩子有更好受教育的機會，但劏房沒有空間給他們寫功課，因此他們開發了劏房的「可摺疊家具」，可以令家具更好地做摺疊以騰出空間，未來還有望加入空氣質素和人體運動監測功能，達到提醒和兒童防摔等效果。

Nathan現正領導科大的「智慧可持續校園」跨學科項目團隊，約10名成員致力於將研究應用在校園的智慧化。他們在學校進行了調研和考察，發現目前物流管理的場還比較落後，需要人手記錄，於是想到建立一個智慧可追蹤的物聯網系統，自動追蹤和標的各個物品位置的變動和使用者，節省用家和管理人員的都時間和精力，提升學校的運行效能和管理效率。

科大培養了不少科技創業人才：



跨學科、團隊合作是未來人才「標配」

談到跨學科對思想的改變，Nathan說，他一開始以為跨學科可以學到其他學科，社科、經濟學的方法，把我自己打造成全方位人才。但通過課程發現，跨學科更加注重團隊意識，因為不同領域之間有壁壘，不像是在單一學科中大家都「說同一種語言」。不同傳統學科培養的人才，能以各自角度找到獨特問題，再透過跨學科交流促成新的點子。再者，在與不同背景的人溝通過程中，有較多激烈爭論、頭腦風暴，也學會一些人際管理技能。

「這也很貼近就業的情況」，他表示，現在很多公司愈來愈大，會有更多不同部門成立，技術部門例如華為，硬件軟件很多樣化，通訊技術是他們的核心，跨學科、團隊合作將是未來人才的「標配」，學校如果能提前體驗到跨學科團隊氛圍，對於到多元化的公司會有很大幫助。

對於個人未來發展，Nathan指會繼承科大校友的創業思維，已為智慧物聯網管理系統申請了專利，並在香港成立公司，畢業後以創業為主，會把技術落地、商業化，也會與母校建立合作，解決危化品管理問題，「學校也是個很好的試驗平台，以後做的非常成熟的話，可以成為學校的供應商，跟學校一起成長」。