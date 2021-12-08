港校北上．三｜擺脫「大家長式」管理獲讚　亦有舊生直言不習慣？

《廣東省教育發展「十四五」規劃》近日發布，提出打造粵港澳大灣區國際教育示範區，到2025年，將建設3至5間粵港澳合作辦學機構，香港5間名校榜上有名。港府也強調，要繼續積極推進內地與香港高等教育界的交流合作。

《香港01》就此專訪當前已開設的港校大灣區分校的舊生，在他們眼中，大灣區分校就如同「香港模式」的輸出，有著與內地截然不同的教學和管理模式，例如沒有「輔導員」這一「大家長式」的管理模式，多數受訪學生讚譽有加，但也有人直言感到「不習慣」，指令他凡事親力親為，分散學習精力，甚至頻頻「fail科」最終延畢一年。



教學模式與香港「無縫接軌」

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院（UIC）是首間中港合辦大學，創建於2005年。曾於2014入讀UIC本科的Sprinter，對於在該校的就讀經歷讚譽有加，指自己在UIC接觸到港校的教育模式，令他決定畢業後來港深造，先後就讀於香港中文大學及浸會大學。

Sprinter說，除了全英語教學以外，UIC的教學模式與內地院校也有很大區別，在於沒有採取以班級為單位的組織管理，而是根據課程安排及個人興趣，進行自由組隊，鼓勵來自不同專業的同學協作完成小組作業和課堂展示。UIC的教學及管理模式也與其之後來港就讀時非常相似，令其能很快適應後續在港校的學習。

UIC奉行全人教育理念，在教育模式制度上與浸大接軌。（UIC官網）

與Sprinter相同是，另一名在UIC就讀本科的Catherine，2015年畢業後亦來港深造，入讀浸會大學的碩士項目。回憶她曾經在UIC的就學經歷，她大讚該校國際師資甚至高於香港，是業界很具專業素養的前輩，且校風相對包容、多元，更注重培養學生在自我實現與服務社會之間探索，學校和老師也樂於向學生提供機會。

她舉例其所就讀新聞專業的新聞實踐課，當時要完成近乎真實的「辦報」體驗，擔當主編、記者、排版、出版印刷甚至上街售賣，樣樣都要自己來。為了銷售報紙和雜誌，她還要製作影片和海報來宣傳。「UIC主張『全人教育』，特別重視英文和演講能力的培育」，對於後來走出象牙塔的她認為，這些能力也是在大學期間得到鍛煉，對其後來的工作很有裨益，比起許多內地院校「紙上談兵」式的教學來得更寶貴。

「朋輩導師」取代「輔導員」

在中國內地，大多數高校會設置「輔導員」，通常負責管理學生庶務和政治思想教育。在UIC則沒有這一設置，取而代之的是「朋輩導師」，即是由學長姐來輔導學弟妹學習遇到的問題，並組織計劃課外活動，而宿舍則設置「舍堂導師」關懷學生的住校生活。

有舊生稱讚UIC做法是擺脫「大家長式」的管理模式，但舊生Antony指沒有輔導員造成「甚麼事都要靠自己」，令其分散注意力，無法專注於學業。Antony說，他接連fail科還延畢一年，但承認自己也有責任，主要是未被有效督促的情況下，將心思擺在了學業以外的地方。

在Sprinter看來，「朋輩導師」的安排是給老師指導同學，高年級同學關懷新生提供了非常好的機會。Catherine也認同「朋輩導師」這一安排，認為「比輔導員要親和，因為也沒有什麼行政任務，溝通也蠻多，比較自由」，相關安排也與浸會大學相仿，認為Antony抱怨的問題，實屬UIC課業壓力較內地一般高校重，且是英文授課，學生還是要對自己多做要求。

外界認受度？Sprinter：學校仍年輕但在成長

大學修畢後，學生最關心便是升學或就業的認受度。Sprinter直言，這類港校在大灣區建設的分校，相比兩地固有的院校來說還算「年輕」，在就業市場的認受度方面還需要積澱。不過，UIC的學歷在申請香港和英國研究生時是具備優勢，因為課程內容、教學模式及論文的撰寫模式上能夠無縫接軌，畢業生在海外學習中表現出非常好的適應性，學生口碑逐漸提升，讓學校的升學認可度也有了提高，「總的來說認可度是處於成長趨勢」。

在Catherine看來，UIC的認受度相當高，「很高比例的同學選擇繼續深造，港澳和海外都很多。就業方面，校友和學校本身知名度這幾年都在提升，在業界，至少我所了解的傳媒行業，都比較受到認可」。

梁海明認為港校北上對大灣區學生國際化視野有較大幫助。（受訪者提供）

港校國際化視野及英文能力受矚

受訪者論及港校大灣區分校最受矚目的亮點，主要可歸為國際化視野及英文能力。本港經濟學家、絲路智谷研究院院長梁海明接受《香港01》記者訪問時便指出，港校在大灣區建設分校，的確對於提升區域人才整體的國際化視野和能力，尤其是英語能力，有卓著貢獻。

他說，英語是當今第一大國際通用語言，大灣區需要更重視培養人才的英語能力。然而，根據2018年《EF全球英語能力指標》，廣東省的英語水平分數僅有52.03分，處於低級水平，低於上海、香港、北京、天津、江蘇、澳門、福建、河北。

他進一步指，英語能力對創新生產力有至關重要的影響，企業已不像過去那樣，有足夠的時間將歐美國家的先進技術、產品進行模仿、改良。但大灣區並不優秀的英語能力，難免令創新土壤缺乏「營養」，要發展成為全球科技創新高地難度加大。如果粵港澳大灣區整體人才的英語水平，未有提高和改善，只能依賴翻譯，那就很難緊跟全球創新科技發展的步伐。

梁：港校重視學科交叉是未來趨勢

梁海明又大加讚賞港校的學科交叉水平，指這對於培育現今的大學生相當重要，「如今在學科前沿的通常都是跨學科的人，未來大學的專業化將會降低，學科融合將是發展趨勢」。

他相信香港在廣東辦學的高校，可以在學科交叉、跨學科教育和研究方面，為廣東的高校帶來提升，以打破部分廣東高校的學科間、院系間的「水平邊界」，阻礙了學科、學術水平和課程的發展，通過跨學科和交叉學科，從而統一配置、優化現有資源。