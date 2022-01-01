被檢舉與大陸不當接觸　金門少將遭台軍調查

12月30日，台灣陸軍司令部證實，金門防衛指揮部政戰主任劉強華少將因案接受調查已返台，並調任為陸軍司令部委員，至於案情不便說明。據台灣媒體表示，劉強華傳因被檢舉和大陸有「不當接觸」，被國防部帶回台灣調查。



台灣《自由時報》12月30日報道，台陸軍司令部對劉強華涉及何案、何時返台調查等內容，均以偵查不公開為由，不願多做解釋，僅明確表達劉強華已返台，調任陸軍司令部委員，在金門的職務由金防部政戰副主任暫代；國防部目前仍對此案三緘其口。

而據媒體了解，劉強華少將遭檢舉和大陸人士有「不當接觸」。不過，此案「目前仍處在內部調查階段，並未移送檢調」。

據悉，兩岸關係持續緊張，近日有消息指，大陸間諜已經滲透台灣軍隊和台灣總統蔡英文身邊的隨扈，台灣也持續在對抗來自北京的間諜行動。

英媒路透社12月20日引述台灣退休軍官、現任反間諜人員以及前台美軍事和情報官員稱，北京的目標是蒐集台灣的防衛規劃、高科技武器的細節，以及腐蝕領導人及人民的戰鬥意志

報道稱，北京甚至已經滲透到了被指派保護蔡英文的維安小組，包括一名退休的總統維安官員及一名負責保護總統的現役軍警中校。這些人員今年都因涉嫌向大陸情報機構泄露有關蔡英文安全的敏感訊息而被判刑。

台灣國防部告訴路透社稱，台灣在積極執行反間諜工作，並且已成功阻止大陸對台灣軍隊的滲透。國防部在聲明中補充道，當局採用教育、鼓勵並獎賞那些有舉報與大陸間諜初步接觸軍官和士兵。

台灣陸委會則在聲明中表示，大陸「不斷擴大的間諜活動」是北京正在進行的「惡意政治行動」之一，這樣的行動破壞了「兩岸關係的正常發展」。

此外，大陸也報道過台灣間諜滲透的案例，2020年10月11日的央視新聞指出，大陸國家安全機關的「迅雷-2020」專項行動，打擊台灣間諜情報機關滲透活動，破獲數百起間諜竊密案件。

報道稱，該行動抓獲一批台灣間諜及運用人員，並打掉了台灣情報機關針對中國大陸布建的情報網絡。