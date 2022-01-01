新冠肺炎｜內地增175宗本土確診　西安蔬菜庫存可維持三五天需求

據國家衛健委通報，內地昨日（2021年12月31日）新增231宗新冠肺炎確診病例，當中本土病例175宗，僅陝西西安一市就佔174宗，亦是當地連續7天報告確診宗數超過150宗。



新增本土病例中，174宗皆在西安，另有1宗在貴州銅仁；含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在貴州）。另有56宗境外輸入病例，當中廣東11宗，上海10宗，天津9宗，廣西9宗，福建4宗，湖南4宗，北京2宗，四川2宗，雲南2宗，遼寧1宗，山東1宗，陝西1宗；含10宗由無症狀感染者轉為確診病例，當中湖南4宗，廣東3宗，四川2宗，廣西1宗。昨日無新增死亡病例，新增1宗疑似病例，為上海的境外輸入病例。

境外輸入現有802宗確診病例，其中重症病例3宗，現有1宗疑似病例。累計11139宗確診病例，累計10337宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有2886宗確診病例，其中重症病例15宗，累計94792宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告102314宗確診病例，現有1宗疑似病例。累計追蹤到1423756名密切接觸者，尚有43874名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地新增38宗無症狀感染者，含5宗本土，其中河南洛陽4宗，廣東佛山1宗，另有33宗境外輸入；當日11宗轉為確診病例，其中境外輸入10宗；當日25宗解除醫學觀察，其中境外輸入22宗；尚有514宗無症狀感染者在醫學觀察，其中境外輸入485宗。

在西安曲江風景線小區，兩名志願者在跨年夜的核酸檢測工作結束後取暖。（新華社）

對於本土疫情暴發的西安，當地從上月21日開始進行過多輪核酸篩查，前三輪核酸篩查檢出陽性人數持續在高位，其中第三輪核酸篩查檢出陽性400人，第四輪則開始下降，檢出陽性122人。陝西省衛生健康委黨組成員、副主任楊聯昌昨日在新聞發布會上表示，近日大規模核酸篩查檢出陽性人數維持在高位，從社區檢出的病例仍佔一定比例，社區傳播風險依然存在，「可以說，西安市本土疫情還處於膠著對壘的關鍵階段」。

上月27日，西安市再次提升疫情防控等級，開始實行最嚴格的管控措施：全體市民除參加核酸採樣外，堅持不出戶、不聚集；全市黨政機關、企事業單位和市民要做到非疫情防控及民生保障車輛不上路。不過防控升級後隨即有大量市民反映買菜難、生活物資緊張的情況，故自28日晚起，西安市啟動為市民集中配送免費生活物資。

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截至昨日中午，西安市統一配送生活物資整體順利，不過仍有部分區域民眾未收到蔬菜，部分區域由於運輸不暢等原因尚未開始配送。

據《福建日報》報道，受道路運輸、配送順序、人員調配等因素影響，各小區居民收到物資的時間會有些差異。但實際上，當地市級層面各類物資儲備和供應依然較為充足，其中西部欣橋農產品物流中心作為西北地區最大的農產品集散地和國家級南菜北運供應基地，供應了西安超過90%的蔬菜和50%的肉類。

欣橋市場相關負責人介紹，自27日後，每天進入市場的蔬菜總量較此前減少了20%，但目前所有庫存仍能維持居民三五天的需求。