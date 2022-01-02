解放軍台海主力部隊人事異動　孔軍升任東部戰區陸軍司令員

據官媒報道，解放軍在台海的「主力部隊」東部戰區人事出現新動向，解放軍海軍陸戰隊原司令員孔軍已升任東部戰區陸軍司令員。



官媒《福建日報》微信公眾號1月1日報道，前一日，福建省各界人士新年茶話會在福州舉行。中共福建省委書記尹力出席茶話會並發表講話。東部戰區陸軍司令員孔軍、政委張紅兵等與各界人士歡聚一堂，喜迎2022年元旦。報道發布了孔軍的戎裝照片，照片顯示孔軍已從少將晉升中將。

孔軍是中國海軍陸戰隊2017年擴編為軍級單位後的首任司令員。據官方最新介紹，孔軍已任東部戰區陸軍司令員，從少將晉升中將。（《福建新聞聯播》）

按照級別，解放軍五大戰區陸軍司令員屬於戰區副職，往往兼任戰區副司令員。這意味着孔軍已從正軍級晉升為副戰區級，並可能出任東部戰區副司令員。

孔軍是2017年海軍陸戰隊擴編為軍級單位後首任司令員，此前海軍陸戰隊前政委袁華智已升任海軍副政委。有關人士分析，海軍陸戰隊主官先後擢升，顯示海軍陸戰隊在軍中的地位明顯上升，軍方高層對海軍陸戰隊擴編後的訓練備戰等工作也比較滿意。

公開資料顯示，57歲的孔軍曾長期在解放軍原南京軍區服役，擔任過裝甲旅旅長、第12集團軍副參謀長等職，2016年升任第12集團軍參謀長。2017年4月，海軍陸戰隊擴編為軍級單位，孔軍出任擴編後的海軍陸戰隊司令員。

解放軍海軍陸戰隊正式成立於1980年。在很長一段時間裏，海軍陸戰隊只有兩個作戰旅，主要面向南中國海方向部署。2016年，解放軍開始大規模改革，海軍陸戰隊受到空前重視，編制從師級升格為軍級，規模也從兩個旅擴編為包括陸戰旅、特戰旅和航空旅在內的八個旅，分別部署在北部戰區、東部戰區和南部戰區海軍，成為解放軍一個重要兵種。

據軍方媒體報道，海軍陸戰隊號稱「軍中之軍」，已成為一支可單獨或配合其他軍兵種實施背水攻堅、兩棲登陸作戰以及特種機動作戰的精鋭力量，在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負着重要職責。

2021年台海南海局勢緊張，兩岸關係迅速惡化，中國大陸加強在周邊海域的軍事演習。，美台互動頻繁，美軍機軍艦多次進入台海、南海海域。美、日、德、加、澳五國11月份在南海展開聯合軍事演習。中俄兩國10月在日本海水域舉行海上軍演。

分析指，這一背景下，中共更加重視培養海空軍精鋭力量，不斷在沿海部署先進軍事武器，而作為面向南海台海的解放軍拳頭部隊東部戰區也格外受到重視。