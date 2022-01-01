中共二十大2022下半年召開　黨代表選舉密集進行

新華社12月29日發布消息稱，中共中央軍委最近印發《關於軍隊出席黨的二十大代表選舉工作的通知》，對軍隊出席中共二十大代表選舉工作作出部署。該通知顯示，軍隊出席中共二十大的代表，由解放軍和武警部隊共25個選舉單位選舉產生。



自12月下旬開始，中共各省級地方政府和中央單位就密集啟動二十大代表選舉進程。

公開資料顯示，2021年12月17日，貴州省委印發《關於出席黨的二十大代表選舉工作的通知》，對中共二十大代表選舉工作作出部署。

12月20日，《湖南日報》報道，湖南省委印發《關於做好黨的二十大代表候選人推薦提名工作的通知》，省委組織部召開會議，對該省出席中共二十大代表選舉工作作出全面部署。12月22日，河北全省中共二十大代表選舉工作部署暨培訓會議在石家莊召開。

12月23日，四川省出席中共二十大代表選舉工作部署暨培訓會議在成都召開。12月24日，中國進出口銀行黨委召開中共二十大代表選舉工作動員部署會。

12月28日，北京市召開出席黨的二十大代表推薦提名工作部署培訓會議。同一天，青海省召開出席中共二十大代表候選人初步人選推薦提名和省第十四次黨代會代表選舉工作部署暨培訓會議。廣西自治區黨委也在12月28日召開中共二十大代表選舉工作部署會。

中國共產黨全國代表大會，簡稱中共黨代會，每五年舉行一次，由中國共產黨中央委員會召集。（視覺中國）

2021年11月召開的中共十九屆六中全會宣佈，中共第二十次全國代表大會（即中共二十大）將於2022年下半年在北京召開，並指出這是中國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新徵程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會。

中共二十大會議議程預計是，中共總書記習近平代表第十九屆中共中央委員會向大會作工作報告，修改《中國共產黨章程》，選舉中共第二十屆中央委員會和第二十屆中央紀委。隨後將召開中共第二十屆中央委員會第一次全體會議，選舉產生中央委員會總書記（最高負責人）、中央政治局、中央政治局常務委員會、中央書記處、中央軍事委員會。

2021年11月18日，中共中央印發了《關於黨的二十大代表選舉工作的通知》。該通知確定，中共二十大黨代表選舉工作即日開始，至2022年6月底結束。

中共二十大代表名額共2,300名，由38個選舉單位選舉產生。通知要求，二十大代表應是中共的優秀分子，要嚴把人選政治關和廉潔關，進一步優化代表結構；代表的選舉產生採取自下而上、上下結合、反覆醖釀、逐級遴選的辦法進行，代表實行差額選舉，差額選舉的比例應多於15%。隨後，中組部召開會議，對中共二十大代表選舉工作進行了部署。

資料顯示，中共全國黨代會代表產生程序的5個主要環節是：推薦提名、組織考察、確定代表候選人初步人選、確定代表候選人預備人選和會議選舉。中共二十大召開前夕，這些中共黨代表要由二十大代表資格審查委員會進行資格審查。

值得關注的是，中共十六大和十七大，代表名額都是由38個選舉單位選舉產生，到了中共十八大和十九大，調整為40個選舉單位。當時新增的兩個選舉單位是中央香港工委、中央澳門工委。此番中共二十大再次調回38個選舉單位。尚未能確定刪減的是否是上述兩個單位。