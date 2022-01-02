新冠肺炎｜陝西省確診數多日破百　西安雁塔區委書記副書記遭免職

內地新冠肺炎疫情持續，其中陝西省此輪疫情累計病例達1,573例，已連續8日破百。1月2日晚間，《人民日報》報道，為進一步加強防控，西安省委決定免去王斌、崔詩越的雁塔區委書記、副書記職務，由西安市副市長楊建強兼任雁塔區委書記。



自2021年12月9日西安出現本土新增新冠肺炎確診病例以來，此波疫情西安累計報告本土確診病例1573宗。昨日（1日）內地新增本土確診病例131宗，新增本土無症狀感染者4宗。陝西123宗，其中西安市122宗、延安市1宗，已經是陝西省連續第8天本土確診病例破百。

1月2日晚間，《人民日報》報道，為進一步加強西安市雁塔區疫情防控工作力量，經省委同意，西安市副市長楊建強兼任雁塔區委書記，免去王斌同志雁塔區委書記職務，免去崔詩越同志雁塔區委副書記、區政府黨組書記職務。

陝西西安疫情嚴重，防疫政策引發批評。（新浪新聞）

據了解，西安市限制居民外出，大量市民反映買菜難、生活物資緊張的情況。其中雁塔區、長安區、高新區3區疫情嚴重，每天開展一次全區核酸檢測，嚴格限制居民外出，防控升級後有大量市民物資緊張，有外來務工人員甚至餓了一整天，房內僅剩幾袋牛奶。

12月31日，雁塔區一名少年因為肚子餓出去買饅頭，卻被防疫人員拳打腳踢，引發網絡熱議。當地警方指涉事兩名防疫人員分別處拘留七日並罰款人民幣200元。

對於此次人事調整，有網民指出西安防疫確實有問題，「早該開始整頓了」。有內地網民提到，武漢有「F4」（指武漢疫情中的四名領導）西安就有「101」，指西安不只疫情嚴峻，防疫政策也有許多弊病，應該要有人負起責任。