新冠肺炎｜河南恐現「婚禮群組」涉逾200人　相關單位人員被問責

內地新冠肺炎疫情嚴峻。河南一名核酸檢測呈陽性的感染者，上月曾在南陽市參與一個超過200人的婚宴，令人憂慮會否出現「婚禮群組」。南陽市已啟動問責程序，對相關單位及人員予以追責問責。



《央視新聞》報道，洛陽市新安縣一名核酸檢測呈陽性的感染者，去年12月24日至25日曾到南陽市參加南召縣石門鄉岳溝村劉某婚禮，期間在臥龍區龍王溝風景區小寨街住宿及參加婚宴。

經初步調查，當日婚宴共有218人參加，對該市帶來巨大疫情輸入和傳播擴散風險。為進一步壓實防控責任，嚴格工作措施，有關部門就事件作出初步處理。

南召縣、臥龍區對婚宴聚集活動管控不力，未嚴格落實市疫情防控指揮部印發的《關於進一步規範全市紅白喜事宴會聚會的通知》，婚宴承辦方未按要求報備，屬地管控不到位，現對南召縣、臥龍區進行全市通報批評，南陽市「觀念能力建設作風建設年」督察組啟動問責程序，對相關單位及人員予以追責問責。

南召縣疫情防控指揮部於去年12月31日下午接到涉疫情況報告後，未及時上報有關情況和採取相關措施，現對南召縣疫情防控指揮部進行全市通報批評，並責成南召縣對相關單位及個人予以追責問責。

南陽市疫情防控指揮部提醒，全市各級各部門要全面加強疫情防控工作，尤其是在防範人員聚集方面要切實加強管控，嚴格落實責任。按照「紅事緩辦、白事簡辦、聚會不辦」的要求，加強報備，嚴控婚宴、酒會等宴請聚餐活動，凡再發生類似問題，市疫情防控指揮部將從嚴從重處理。