新冠肺炎｜內地增101宗本土確診陝西佔92　西安首回落至百宗以下

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（2日）內地新增本土確診病例101宗，新增本土無症狀感染者4宗。



本土確診病例方面，陝西92宗，其中西安市90宗、咸陽市1宗、延安市1宗；浙江9宗，均在寧波市。

本土無症狀感染者方面，河南3宗，其中許昌市2宗、洛陽市1宗；上海1宗，在楊浦區。

在重災區西安市，當地自12月25日起連續8天確診病例超百宗，昨日則首次回落至百宗以下。當局昨日宣布，自當日起啟動重點區域核酸篩查工作。此次重點區域核酸篩查突出重點區域，對街道（鎮）中病例較多的社區和城中村等重點地區，通過敲門行動，摸清人員底數，確保核酸篩查不漏一人一戶。

西安統籌組織發放生活必需品，為封閉管理小區提供物資保障。（中新社）

河南禹州全市公交車停運

河南省許昌市下轄的禹州市今日（3日）表示，禹州市2日在核酸檢測中發現2名無症狀感染者。

禹州市2日晚上已宣布多項防疫措施，包括全市公交車、出租車、網約車、客運班線暫停營運；禹州全域所有人員只進不出，中心城區（五辦四鎮）所有人員不進不出；全市各類中小學校（包括學前教育機構）立即暫停線下教學活動；商場超市暫停除「保障日常生活物資供應之外」的一切經營活動等。

此外，上海新增本土無症狀感染者1宗，當局稱該病例為1月1日報告的3宗在健康監測期間發現的境外輸入確診病例的密接人員。

北京本土新冠肺炎病例中的最後一例患者在昨日治癒出院，本土病例再次動態清零。北京在本輪疫情中共有本土病例51宗，其中危重型2宗、重型1宗、輕型和普通型共46宗、無症狀感染者2宗。