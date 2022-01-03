男子火鍋店狂打噴嚏不捂口鼻　遭店內顧客勸導反嗆「吃了死不了」

12月29日，天津火鍋店內一男子用餐時一直打噴嚏不捂口鼻，被店內顧客、店員勸導後反回嗆「我口水你吃了死不了」，並一度作勢打店員，後在火鍋店店員報案後一走了之。



該段視頻上傳網絡後引發熱議。據店內顧客、視頻拍攝者孫小姐表示，沒有疫情的期間都不該打噴嚏不摀口鼻，「更何況現在是疫情期間」，她批評該男子「非常地沒有素質。」



拍攝影片的女子孫小姐透露，12月29日她前往該火鍋店用餐，聽到那名男子用「震耳欲聾」的聲音，連打了幾個噴嚏。孫小姐覺得非常不妥，更觀察到那名男子後面是備餐區，右邊是調料區，她好心提醒該男子要戴口罩或遮住口鼻，反被回嗆「我口水妳吃了死不了！妳不吃拉倒，不差你兩個客人！」更對著孫小姐的拍攝鏡頭比YA，態度囂張。

孫小姐表示，該名男子隨後在調料區打了兩個噴嚏，她於是向店員反應。火鍋店店員前往勸說，也遭該男子辱罵，更要店員「走!離開我這兒!滾!」。孫小姐指出，該名男子仗著自己是本地人，威脅店員。之後該火鍋店店員報警，男子則衝到前台吼叫，並用拳頭觸碰店員作勢打人，更拉下店員口罩挑釁，鬧完後便自行離開，留下兩名同行友人。

據了解，警方趕來火鍋店時，該名男子已經離開。孫小姐透露，警察原先表示不立案，但在店家強烈要求下，仍立了案。該火鍋店也證實，當天確有此事發生，店家透露，該男子打擾了餐廳秩序，報警後該男子已自行離去，警方已經備案。

孫小姐表示，「沒有疫情都不能這樣打噴嚏，何況現在有疫情」，她認為「打噴嚏要摀著嘴這是基本常識」，批評該男子「非常地沒有素質」。網民則稱「在公共場合打噴嚏不摀口鼻、隨地吐痰，都非常沒有公德心」也有網民提到，有些人會在打噴嚏時反而摘下口罩，「每次看到都想罵。」