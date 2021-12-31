四川少年校內訓練摔跤　遭搏擊社隊長「斷頭台」摔倒致高位截癱

今年3月26日，四川涼山州農業學校16歲男學生小丁，在學校參加搏擊社的摔跤訓練時，被搏擊社隊長吉某某使出一招「斷頭台」而摔倒，頸部以下當場失去知覺。經醫院診斷，小丁頸椎骨折，伴脊髓損傷，造成高位截癱。

家屬稱，小丁的傷情達到一級傷殘，治療已花費數十萬元，如今面臨無錢醫治的尷尬境地。校方已墊付醫療費、贈與慰問金及師生捐款等36萬餘元，承諾會全力配合小丁的治療和救助，「但最終可能還是要走司法途徑解決」。

據了解，事發時吉某某僅取得四川省武術教練員證半個月。目前，吉某某涉嫌過失致人重傷，西昌市公安局已立為刑事案件。



《紅星新聞》報道，小丁在校內進行摔跤訓練時，被搏擊社隊長吉某某用手固定頭頸摔倒受傷。經醫生診斷，小丁的頸5椎體骨折，伴頸脊髓損傷。由於他的神經受損，造成高位截癱。

在攀枝花市中心醫院住院後，小丁的肺部曾出現感染，需要送入深切治療部（ICU）搶救，醫院一度下發病危通知書。在ICU治療20天後，小丁的病情逐漸穩定好轉，轉到普通病房治療。5月12日，小丁轉入成都市溫江區「四川省八一康復中心」接受康復治療。

「斷頭台」

小丁的同學沙某某目睹事發的經過。他憶述，當日一眾同學在學校板房內練習摔跤，小丁因體格較大找不到合適的對手，於是就與吉某某練摔跤，「小丁首先進攻用雙手抱住了隊長的雙腿，隊長用右手鎖住小丁的頭頸，後來兩人摔在了地上」。

沙某某稱，兩人摔倒在地後，小丁躺地並稱手發麻，吉某某放開他的頭頸後，小丁整個人趴在地上，「隊長問他哪裏不舒服，小丁說他的下半身沒有知覺。隊長將小丁側翻平躺在地上，隨後打電話給他的師兄問這種情況該怎麼辦，後又打了120，救護車到學校急救」。

據了解，小丁身高1.88 米，體重超過90公斤，吉某某身高約1.7米，體重約65公斤。沙某某稱，他去年和小丁一起加入搏擊社，平時都在吉某某的帶領和指導下訓練，事發當天下午摔跤沒有戴護具。

相關資料顯示，「斷頭台」是格鬥技巧，手臂由對手下頷穿過，雙手合併上提，令對手氣管壓迫。由於用手臂緊緊纏繞對方的頸部，酷似中世紀的刑具而得名。

隊長

涉事的搏擊社隊長吉某某，同是涼山州農業學校的學生，比小丁高一屆，他對小丁受傷一事非常愧疚。 吉某某憶述，由於小丁體格較大，其他同學常被壓在身下，於是他提出兩人對練，「小丁一上來就兩手抱住我的雙腿，然後用肩部頂我的腹部，在我失去平衡的一瞬間，我順勢用右手把小丁的頭頸部固定，然後兩人都摔在地上」。

吉某某稱，截至事發時，他只教了熱身運動、拳法、步伐，沒教摔跤，平時室內訓練都是在學校板房內進行，「搏擊社是經學校同意後成立的學生組織，類似於文學社，是興趣類的活動組織。學校為搏擊社提供了兩個沙袋、啞鈴等器械給搏擊社和健身社共用」。

據了解，吉某某今年3月10日至12日參加武術搏擊教練員培訓班學習，經考試成績合格，取得四川省武術教練員崗位培訓合格證書，項目為武術搏擊，發證日期為3月12日，亦即小丁出事當天，吉某某取得武術教練證僅半個月。

吉某某取得的武術教練證。（紅星新聞）

治療費

父親丁敦武透露，事發後教育部門曾組織三方調解，費用分成三方承擔，「搏擊社隊長一方只給了3萬多元，學校一直在墊付相關治療費。但從這個月開始，學校停止支付每月3萬元的後續治療費用。現在，每月的住院治療和買藥的費用要好幾萬元，我向身邊親戚朋友借了不少錢，現在壓力非常大」。

他表示，小丁去成都的醫院治療後，由外婆和護工照顧，他則回到攀枝花上班，但月薪僅4、5000元。對於高額的治療費而言，無疑是杯水車薪，「首先，我認為要先救人，因此，希望學校及另外一方家屬，能繼續支付兒子的後續治療費用」。

吉某某稱，自從小丁受傷後，搏擊社就一直停止訓練，而他仍在學校上學，「現在還不知道怎麼處理，這個事我也很抱歉」。他表示，其家人曾去醫院看望過小丁，並付了3.7萬餘元，「我們家是農村的，實在拿不出這麼多錢。這是一個意外，誰也不想這樣」。

校方建議家屬循司法途徑

截至目前，學校墊付的醫療費、贈與的慰問金及全校師生捐款共計36萬餘元；根據公安鑑定，吉某某涉嫌過失傷人被立案。由於涉及到第三方，無法報銷醫保。

校方曾組織多次協商但無果，「現在如何好好協商處理此事，才是關鍵。但是，與小丁的家屬溝通起來很困難，無法協商一致。因此，我們也建議他們走司法途徑，可能通過法院的判決劃分責任，此事才能解決」。