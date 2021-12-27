四川婦兒時被木箭射傷右眼失明　60年後竟持辣椒粉欲報仇？

四川南充市67歲婦人黎曉萍，去年4月連日拿一袋散裝的辣椒粉，在四川師範大學獅子山校區的宿舍樓下徘徊。她早出晚歸，蹊蹺的舉動引起學校保安的注意，經詢問後才得悉她要報仇。到底是什麼深仇大恨，值得她念念不忘，一把年紀在大學宿舍樓下守候數日？



黎曉萍生於1953年，3年後隨父母從南充的四川師範學院搬遷到四川師範大學獅子山校區。父母都是大學的教職工，一家人居住在學校分配的教職工宿舍。然而，黎曉萍7歲時遇上改變其一生的意外，更留下永不可磨滅的陰影。

當時，黎曉萍在宿舍樓下玩耍，準備離開時被木箭射傷右眼，鮮血頓時噴湧而出。雖然她被立即送到醫院救治，但無奈木箭已經貫穿她的瞳孔，右眼永久失明。經了解，肇事者是一名和黎曉萍年紀相仿的男童，名叫伍華勇，他在玩耍時不慎將木箭射傷黎曉萍的右眼。

黎曉萍保存的當年看病的單據和公交車票。（紅星新聞）

兩家人對於如何賠償的問題進行長時間的糾紛，每當黎曉萍去醫院治療眼睛後，父母就會向伍家人討要醫藥費。起初，伍家人出於愧疚直接付錢，但時間一長就有些厭煩，雙方於是有了不可調和的矛盾。爭執拉扯5年後，雙方最終鬧上法庭，法院出具調解書，指出伍家承擔主要責任，需要承擔黎曉萍的醫藥費和手術費共計15元，之後安裝假眼鏡的費用，伍家需要承擔三分之二，醫藥費和治療費則由黎家負責。

從七歲起，右眼失明的黎曉萍成為同齡人眼中的異類，幾乎每時每刻都有同伴對她冷嘲熱諷。在黎曉萍的記憶中，伍華勇一直站在他父母的後邊，父母替他打理一切，他卻毫無悔改之心，從未向她道歉。

1973年，黎曉萍中學畢業。由於右眼失明，她在求職時不斷遭到白眼和冷遇，每次都被工作單位拒之門外，最後只能在成都本地做散工過活。黎父不忍看女兒淪落至此，多次向學校申請，直到1977年，黎曉萍才被安排入川師物理系的機械廠工作。

1980年，27歲的黎曉萍在父母介紹下認識一名成都紡織廠的保全工。對方家境不好，屬於「結婚困難戶」，所以沒有在意她右眼有問題，幸好男方踏實勤懇，又是在紡織廠上班的正式工人，於是二人喜結連理，婚後更生兒育女。

退休後，大學為夫婦二人分配一套兩室一廳的住房。早幾年丈夫去世後，黎曉萍便搬到女兒家照顧孫女。直至去年4月，黎曉萍聽聞伍華勇的父親去世，於是起程回到大學，在靈堂上尋找當年的肇事者。

雖然晚年過得幸福愜意，但黎曉萍一直未忘記伍華勇，該場意外更為她帶來傷痛。60年來，除了刷牙洗臉、吃飯睡覺等日常作息之外，她每天都擦洗自己的義眼和眼腔。由於長時間佩戴義眼，她雙眼的眼瞼形態發生改變，在外觀上細看就會發現明顯的不對稱。

安裝義眼後，黎曉萍的眼部經常出現紅腫、不適的症狀，而且右眼的分泌物增多，每次都要用手絹擦洗。擦洗義眼時，黎曉萍會到廁所用手指把義眼從眼腔取出，浸泡在清水後再擦拭，每天早晚都要擦拭30下。隨着年紀漸大，黎曉萍左眼視力慢慢下降，對本來就缺少部分視野的黎曉萍而言，無疑是雪上加霜。

去年4月，黎曉萍連日拿一袋散裝的辣椒粉，在四川師範大學獅子山校區的宿舍樓下徘徊，欲向伍華勇報仇。（紅星新聞）

然而，伍華勇在意外後亦過得十分不易。他表示，當時自己被帶到法院調解審訊，當初為了給黎曉萍更換義眼，伍家幾乎是散盡家財，父母拼命打工掙錢才彌補自己的過失，弟弟生病都沒錢看病買藥，最後因為病重不幸夭折。伍華勇長大後去部隊當兵，離開軍隊後開始謀生，如今只靠2000多元的退休金維生。

在黎曉萍眼中，伍華勇當時因年紀尚小沒有受到相應的懲處，還逍遙法外，她才將「怒火」放在對方身上，「我體會了60年，現在大家都老了，再不動手，就沒時間了」，於是去街市買辣椒粉，想讓對方難受幾天就算了。黎曉萍被勸說後，曾前往錦江區法律援助中心尋求另一種解決辦法。經過一個多月的奔走，最終決定放棄復仇和維權。