中國發布中日航母同框照　美媒指不尋常：日航母密切跟蹤中國航母

中國發布中日航母同框照片後，美媒指出日本利用航母追蹤中國航母極不尋常。



美國「The Drive」網站上月30日發表文章，稱中國發布了日本航母與中國航母共同航行的照片，而日本利用它的航母來密切跟蹤中國航母是極不尋常的。

報道稱，中國政府發布的影片和照片顯示，日本的「出雲」號航母與中國海軍的遼寧艦航母及其護航艦艇非常接近。

據日本防衛省統合幕僚監部2021年12月21日通報，當月19日，中國海軍航母遼寧艦編隊出現在沖繩東部海域。日方稱，在航行期間，遼寧艦上搭載的殲-15戰鬥機和直-9、直-18直升機實施了起降訓練。

遼寧艦航母與日本航母近距離同框。（央視截圖）

通報稱，19日上午8時許，日本海自發現中國海軍航母遼寧艦、一艘055型驅逐艦、一艘052D型驅逐艦、2艘054A型護衛艦和1艘901型補給艦在沖繩縣北大東島以東約300公里處海域航行。在上午8時許至下午9時許的時間內，遼寧艦上搭載的艦載戰鬥機和直升機進行了起飛和着艦。

此外，日方公開了遼寧艦上的殲-15戰鬥機從航母上起飛以及在空中飛行時的畫面。

通報稱，除1艘054A型護衛艦外，編隊中包括遼寧艦在內的另外5艘軍艦，曾於12月14日和15日出現在東海海域，隨後穿越沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽南下，進入太平洋海域。

通報指出，日本防衛省派出了海自第一護衛隊群的「出雲」號準航母對中國艦艇編隊實施了情報收集和警戒監視。在遼寧艦艦載機起降期間，日本自衛隊的戰鬥機緊急升空進行應對。

美媒稱，一般來說，一個國家的海軍艦船在國際水域跟蹤另一個國家的海軍艦船，這種情況在世界各地是經常發生的。

與此同時，使用航空母艦扮演這一角色，並讓它在離外國海軍艦艇如此近的地方運作，是非常罕見的。與其他國家一樣，日本通常使用小型艦船執行跟蹤任務。日本自衛隊這次似乎是明確地（至少部分地）向中國同行發出信號，表明其有能力並願意在西太平洋進行這些「相對親密」的互動。

雖然目前尚不清楚日本航母與中國海軍艦船的距離有多近，但對於這樣的大型戰艦來說，距離似乎比較短。這種接近程度解釋了日本自衛隊如何能夠拍攝到這些在太平洋中行動的中國對手的特寫鏡頭，這些特寫鏡頭已包含在先前的日本自衛隊的新聞稿中。