國務院批覆：同意在北京設立國家植物園

《中國政府網》周二（4日）發布通知稱，國務院發布批覆，同意在北京設立國家植物園，由國家林草局、住房城鄉建設部、中科院、北京市政府合作共建。



通知提到，國家植物園建設要堅持人與自然和諧共生，尊重自然、保護第一、惠益分享；堅持以植物遷地保護為重點，體現國家代表性和社會公益性；堅持對植物類群系統收集、完整保存、高水平研究、可持續利用，統籌發揮多種功能作用。

通知續指，該園要堅持將植物知識和園林文化融合展示，講好「中國植物故事」，彰顯中華文化和生物多樣性魅力，強化自主創新，接軌國際標準，建設成中國特色、世界一流、萬物和諧的國家植物園。

官媒《北京日報》報道稱，從北京市園林綠化局獲悉，通過整合北京植物園的南園和北園，並在副中心建設一座國家級植物園，北京國家植物園將在2022年正式掛牌。

報道指，國家主席習近平曾於2021年10月在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會上，宣布將本著統籌就地保護與遷地保護相結合的原則，啟動北京、廣州等國家植物園體系建設。2012年至今，該市接連啟動兩輪百萬畝造林工程，改善了北京的生態格局。如今，全市已建成萬畝以上森林濕地29處、千畝以上森林濕地250處。

報道續指，隨著生態環境改善，新物種的不斷湧現，豐富了北京地區的植物區系資料。據統計，全市維管束植物達2088種，包括國家及北京市重點保護植物80種。2022年掛牌的北京國家植物園，將整合北京植物園的南園和北園，並在副中心建設一座國家級植物園，加強珍稀植物的異地保護。