河南固始縣增1宗個案「曾到小學接妻下班」　傳全縣封城學校停課

河南省近日爆發疫情，成為內地除西安以外疫情最嚴峻地區，禹州市、鄭州市、許昌市、周口市、商丘市等地皆出現個案。

周三（5日），信陽市轄下的固始縣也新增1宗確診個案，是由鄭州輸入，其妻子是一名小學教師。網傳當地一份文件指，當局採取嚴厲封控措施，要求全縣「只出不進」、公共交通停運，封鎖多個路段；當地學校也全面停課。



該縣疫情防控指揮部發出通告，指個案為31歲男性，3日自鄭州自駕返縣後，4日曾到永和實驗小學接妻子下班。4日晚上10時初篩陽性，5日上午6時30分經信陽市疾控中心實驗室複核為確診個案。

永和實驗小學（含第十五小學）發通知稱，接縣疫情防控指揮部通知，該校發現中高風險地區關聯人員，自1月5日起停課，復課時間另行通知。教師當日居家隔離，不要到校。停課期間，所有教師及家人居家隔離，服從社區安排並到指定地點接受核酸檢測。

網傳截圖顯示，當地政府召開視像會議，要求實行只進不出、公共交通停運等封控措施。（固始縣民眾提供）

當地民眾向《香港01》提供一份網傳的《縣疫情防控視頻會議要求》文件截圖，內容顯示該縣副校長馮曉要求立即啟動戰時狀態，全縣只進不出，所有公共交通停運，所有旅遊景點一律關閉，各鄉鎮全域封閉管理，鄉鎮與鄉鎮之間、村與村之間設置關卡，中小學停止實體授課。

《大河報》報道，固始縣第八初級中學、孔子學校等現已停課；固始縣秀水街道辦事處稱，轄區政府將組織全員核酸檢測。

當地私立的桃花塢中學一名教師向01記者表示，目前還未有收到政府下發的停課通知，他表示支持當局防控政策，但直言若改回網上授課，學生學習成效勢必受到影響。

商丘增1宗無症狀感染者 當局：非必要不離市

另外，河南商丘市5日也宣布新增一宗無症狀感染者，當地發布通知稱，所有人員非必要不離市，如因就醫、特定公務等確需出入的，須持48小時內核酸檢測陰性證明。

通知稱，加強對境外和國內中高風險地區來（返）商人員管理，對完成14天集中隔離的境外來市人員，落實「點對點」閉環轉運和「7天集中隔離醫學觀察+7天健康監測」措施；對中高風險地區來（返）商人員，落實「14天集中隔離醫學觀察+7天健康監測」措施。