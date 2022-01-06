西安疫情｜孕婦流產事件醫院未提補償　市衛健委主任遭警告處分

陝西西安有孕婦因腹痛到西安高新醫院求診，卻因核酸問題被拒入院，她在醫院門外等候2小時大出血後流產。

昨日（5日），經陝西省、西安市衛健委組織專家調查，認定該事件為一宗責任事故。

西安市急救中心黨總支副書記、主任李強，西安市衛健委主任劉順智被警告處分；西安高新醫院總經理范鬱會被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職。



《新京報》報道，西安高新醫院醫患辦人員稱，因疫情醫院辦公區與住院部獨立管控，醫患辦人員暫時無法與孕婦及家屬見面；等疫情結束，孕婦家屬可以帶病歷到醫患辦主張訴求。

醫患辦人員稱，若事件是醫院責任，醫院「該賠的賠，該道歉的道歉」。然而，孕婦透過其親屬表示，目前自己仍然就醫，院方暫未提補償。

西安市衛健委責成西安高新醫院主動與患者溝通，做好患者術後康復治療、安撫補償等工作；責成醫院向社會公開道歉，積極反思和梳理工作流程中存在的隱患，要進一步加強醫院管理，優化就診流程。

此外，西安市紀委對省市有關疫情防控期間急救工作要求落實不到位、履職不力的西安市急救中心黨總支副書記、主任李強給予黨內警告處分，對落實省市關於疫情防控期間特殊人群救治工作要求不到位的西安市衛生健康委主任劉順智給予黨內警告處分。

對於上述的處理結果，網友紛紛評論稱，「真夠無語，孩子都沒了才有動作，還有多少沒有處理，真要到出了事才反應嗎？寒心。」「是不是不曝光就不會有結果？疫情來之前沒有演練過應急方案嗎？設置應急通道很難嗎，人家8個月的孩子說沒就沒了。」「一條人命沒了，才換來的處罰！」「我覺得不只是醫院的問題，主責還是當地上級部門，它們要求醫院這麼做的。」

昨日，西安市召開疫情防控新聞發布會宣布，對隔離點、封控區、管控區需要緊急就醫的人員，安排專車「點對點」送至定點醫院就醫，並閉環接回。其他人員持48小時核酸陰性證明，自行前往全市正常開診的醫院就診，任何醫院不得以疫情防控為由影響患者就診。對於急危重症、血液透析、腫瘤放化療等患者和孕產婦，開通服務電話、綠色通道，提供診療服務。