西安疫情｜獨立記者：本質是人為災難　「我們」成被付出的代價？

西安因疫封城至今14天，內地獨立記者江雪於昨日（4日）發表題為《我的封城十日誌》的長文，該文章記錄了她在封城前夕至1月3日的見聞，並對不少官方的做法提出批評，獲得廣泛轉發。



內地獨立記者江雪於4日發表題為《我的封城十日誌》的長文。（網頁截圖）

江雪曾任《華商報》首席記者、評論部主任及財新傳媒調查記者，現為獨立媒體人。在該篇文章中，她用了大量篇幅描述西安人「買菜難」的情況，其中提到「從12月28日到12月31日，至少這四天，關於怎麼買到菜以及生活必須品，也就是如何能吃到飯，大部分西安人只能依靠自救」。

江雪更提及，經網友追查，那些收到政府的「免費菜」、自稱「保障豐足」的小區都和政府有關。

江雪批評，「持續多天的『賣菜難』，本質還是人為災難。在西安，並不存在物資匱乏，只是物資難以送到最需要它們的人手裡」。

西安封城情況▼▼▼

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江雪在文章裡又批評，「那些為這座城市按下『暫停鍵』的人，那些手握權力的人，他們又可曾想到，他們將怎樣影響居住在這城市的1300萬人的命運？如果這不是比天還大的事情，那還有什麼是呢？」

江雪又提及內地網絡刪除負面訊息的情況，指她的朋友寫了幾篇網誌呼籲解決「買菜難」的問題，文章發出兩天就找不到了。她熟悉的一家網絡平台更刪掉西安疫情的所有負面訊息。

兩名防疫人員毆打出門買饅頭少年（點圖放大）：

在文章裡，江雪提到日前一名少年因肚餓出門買饅頭卻被防疫人員圍毆的情況。她評論道：「打人的人，面對自己的同類，這寒風裡買回一點食物的人，怎麼能下得去手？是哪怕最微小的權力，也會讓人變異嗎？是在有權者眼裡，暴力才是成本最小的解決方式嗎？」

「我們」是必須被付出的「代價」？

江雪在文末表示，一名曾經熟悉的朋友為陝西官方的「社會面清零」說法叫好，並留下「西安只能勝利，別無選擇，沒有退路」的話。她回應時批評稱，「『西安只能勝利』，這是正確的大話，套話，也是空話」。她又說，類似的說法如「我們要不惜一切代價」等，具體到每一個普通人，「我們」是這句話裡的「我們」，還是必須被付出的「代價」？

江雪又在回應這名朋友時說：「事件過後，如果沒有反思，不吸取血淚教訓，忙著立功擺獎，歌功頌德，那人們的苦難只能是白白承受」。