印度財政部追繳約6.84億元稅款　小米：對進口商品定價存分歧

1月5日，印度財政部在一份聲明中稱，在調查發現有逃稅行為後，已經向小米科技印度私人有限公司（小米印度）發出通知，要求向該公司追繳65.3億盧比（折合約6.84億港元）稅款。



據內媒澎湃新聞報道，當天晚間，小米回應稱，小米在全球範圍內堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規。

小米稱，此次印度有關部門要求小米補繳的是2017年4月1日至2020年6月30日之間與特許權使用費相關的進口環節稅金，與小米近期業務無關，且該官方聲明並非最終結果。

「此次的稅務問題，根源是各方對進口商品的價格認定存在分歧。對包括專利許可費在內的特許權使用費是否應該計入進口商品的價格，這在各國都是一個複雜的技術性難題。」小米表示，對於這個問題，會繼續和印度有關部門進行溝通。

此前，路透社援引印度財政部說法稱，小米印度公司向高通和小米移動軟件公司匯付特許權使用費和許可費，這些費用未計入其進口商品的交易價值中。聲明稱，小米及其合同製造商也未將進口的MI品牌手機及其零部件的特許權使用費計入該產品的應評稅價值。

報道中，小米印度的發言人表示：「在小米印度，我們非常重視確保我們遵守所有印度法律。我們目前正在詳細審查通知。作為一家負責任的公司，我們將提供所有必要的文件支持當局。」

而據新德里電視台（NDTV）報道，2021年12月21日，印度財政部稅收局執法人員向全印度20多個地方查稅，小米和OPPO等中資手機企業均被搜查，這些都是在印度較為知名的手機品牌。