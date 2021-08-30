改稱Xiaomi重塑品牌形象　小米手機「去Mi化」攻佔全球高階市場？

早前報導指小米將會在未來換掉自成立沿用至今的 「Mi」 字 logo， 全面更換為 「Xiaomi」 字母標識，此事在網路上引發熱議。不過，到底是只有手機產品如此，還是所有小米的產品都這樣？未來還看不看得到「MI」這個商標？不指我們好奇，許多中國網友也很疑惑。



對此，小米公關部總經理王化已經回應 「Mi」 標誌在所有應用中具有最重要地位，是小米集團全球唯一品牌標誌，作為小米集團企業形象、產品宣傳形象、通路形象等使用。是獨立使用存在的品牌標識。

王化表示：「Xiaomi 字母標誌和 Redmi 字母標誌分別應用於歸屬系列產品、包裝及傳播，以表明其產品身份。所以我們並不存在全球範圍內停止使用 MI 品牌的說法」

對於王化的這段回應，很多網友還是看的一頭霧水，那麼，MI標誌到底是換了還是沒換？

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加強手機品牌的市場戰

綜合目前已知的報導，這個品牌更換應該只有用在小米的手機上，而且影響的只有小米以及紅米手機。再加上是英文LOGO的變動， 所以這其實顯示了小米對於手機市場的全球戰略佈局。

去年年底，雷軍曾經在一場會議上表示對於外界對小米的印象是只會做「中低階產品」這件事，讓他覺得很鬱悶。「幹了10年以後，大家覺得小米做的還是中低階產品，這讓我挺鬱悶的。」

而他想出來的解法是，要「做大家理解的高階手機」，小米品牌的手機價格也越來越貴，定下來小米以及紅米品牌手機的定位差異。

今年小米在全球的表現不錯，根據市場研究公司Counterpoint資料指出，小米今年6月較5月銷售額成長26%居於所有品牌之冠，也進而以17.1%的市佔率超越三星的15.7%，蘋果的14.3%。從2011年成立以來，小米已銷售出接近8億部手機。

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小米在平價手機市場表現不錯，但長久以來小米在高階手機市場這方面是弱項，所以銷售毛利也不高。原因當然是他們長久以來的性價比策略。雷軍去年明訂了「小米」主打高階市場、「紅米」主打性價比的策略，目的當然也是想解決這個問題。

但是，這個訴求他們很難對外國人說明，畢竟他們花了十年告訴外國人「Mi」就是性價比的保證。現在要重新說明反而變得更困難。

因此，在這個情況下，「去Mi化」的確是一個好辦法。透過這方式，對全球的手機市場，進行旗下品牌的強化以及重定位。最直接了當的方式，就是直接在手機上把兩個品牌印出來，強化消費者的印象。而且，必須要把「Mi」拿掉，避免消費者的混淆。

小米方面表示，xiaomi品牌LOGO的變化將統一小米手機的全球品牌影響力，並縮小品牌與品牌旗下產品之間的認知差距。此更改可能需要一些時間才能在所有地區生效。隨著新品牌標識的引入，xiaomi和Redmi兩個子品牌的形象也會更加明確。

不過，既然是對於中國以外地區的消費者進行品牌的重定位，其實小米這一步還是稍微有一點大膽。尤其是「xiaomi」的讀法，並沒有原本的「Mi」好念好記。尤其是首字母的 X 發音，因為 X 在英語單詞開頭時發 Z 的音，經常會讀成 「Ziaomi」，小米變蝦米，也是挺尷尬的。

但是，雖然知道有這個缺點，但小米自然也不可能對自家品牌名字改動，因此在發音上未來可能需要更多的宣傳了。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】