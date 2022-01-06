中國領館招逾千名日本遊客赴新疆旅遊　不滿負面報道拒絕日媒同行

近日，中國駐大阪總領事館招募日本遊客赴新疆旅遊，在不足一個月的時間內已有逾千名日本遊客報名參加。但因不滿日媒長期對新疆的負面報道，領事館決定該次行程拒絕日媒同行。



據《環球時報》報道，中國駐大阪總領事薛劍周三（5日）表示，在不足一個月的時間內，日本國內共有1,028人報名，彰顯出日本民眾對新疆之行的極大興趣和熱切期待。薛劍指，新疆是個好地方。然而，近些年來，關於新疆的誣衊和謊言層出不窮，引起了極大的誤解，極大地損害了新疆和中國的形象。邀請日本民眾在疫情結束之後赴新疆旅遊，旨在增進相互理解，歡迎更多人士去新疆走走看看。

領館消息特別提到，該次旅費原則上由參加者自行負擔。如確實需要大阪領事館提供資金援助，需提出書面申請。此外，鑑於部分日本媒體迄今為止發表大量關於新疆的惡意報道，此次旅遊不考慮安排日本媒體同行，參加者可通過自媒體發布見聞訊息。如有無論如何想要同行採訪的媒體，可提出書面申請，領事館將視情況做出判斷。

充滿濃郁地域文化和民族風情的新疆：

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據了解，中國駐大阪總領事館早在去年12月2日就發布了招募訊息，當時《東京體育》稱，新疆是中國的熱點敏感地區，一些日本網民擔心赴新疆旅遊是「單程旅行」，「旅行中可能會被監視」。中國總領事館隨後回應，屆時訪問全程公開透明，大家不用擔心。

對於近年來一些國家對新疆人權的質疑，中國官方曾回應指出，過去幾年，已有來自100多個國家和地區的超過1,000名外交官和記者進入新疆。中方也多次表示，歡迎各界人士到新疆走一走，親眼看一看那裏的發展變化，感受真實的新疆。

中國外交部也多次對外公開新疆人口狀況，表示新疆人均預期壽命由60多年前的30多歲提升到72歲。在2010年至2018年，維吾爾族人口增加255萬人，高於全疆人口14%的增幅，明顯高於漢族人口2%的增幅。指出新疆根本不存在「種族滅絕」。