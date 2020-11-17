內地熱賣「抗幽門螺旋菌」牙膏　專家：只是噱頭作用不大

幽門螺旋菌（Helicobacter pylori）會引致胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等多種胃部疾病，全球有超過50%人受感染。 內地近期傳出有專門抗幽門螺旋菌的「殺幽牙膏」，相關產品更在網上熱銷。有專家指，口腔環境不太適合幽門螺旋菌生存，「殺幽牙膏」作用其實不大，又坦言牙膏主要作用是清潔牙齒，不用添加太多非清潔作用的附加功能。

「殺幽牙膏」在網上熱銷。（紅星新聞）

內地傳媒報道，市民只要在電商平台上搜索「抗幽門螺桿菌牙膏」、「殺幽牙膏」等關鍵字，就會搜索出數百種的相關商品，每支牙膏價格從25元至70元（人民幣，下同）不等，部分牙膏每月銷售量達幾百支。

其中一間銷量較高的牙膏商家，宣傳圖寫上「研究表明幽門螺桿菌不僅僅存在於胃裡，唾液、舌苔、牙菌斑上均可檢出」，又指幽門螺旋菌可通過口腔進入人體，針對性牙膏有利於抑制細菌感染。在產品評價中，大部分買家都因牙膏可抗幽門螺旋菌而購買，「用著不錯，比較清爽，主要是看中它能抑制細菌」。

四川大學華西口腔醫院牙體牙髓病科副教授楊錦波楊醫生指，刷牙主要是機械性的清潔作用，牙膏的功能是將牙齒刷乾淨，無必要加入藥物，又指大部分附加在牙膏上的非清潔作用，實際上都是噱頭。他指出，若感染幽門螺旋菌，應該接受專業治療，同時建議與家人分餐及使用公筷，避免交叉感染。

國家藥品監督管理局網站上周五（13日）發布關於《牙膏監督管理辦法（徵求意見稿）》（下稱《辦法》），公開徵求意見。《辦法》提出，牙膏命名涉及功效宣稱內容時，產品應當具有與命名內容相符的實際功效；在按照國家標準、行業標準進行功效評價後，才可以宣稱牙膏具有防蛀牙、抑牙菌斑、抗牙本質敏感、減輕牙齦問題等功效。

《辦法》規定，除功效宣稱部分應符合分類目錄確定的允許宣稱範圍外，牙膏標籤其他部分亦不得標註明示或暗示具有醫療作用的內容、虛假或者引人誤解的內容、違反社會公序良俗的內容等。公開徵求意見反饋截止時間為下月12日，《辦法》將在明年施行。

（紅星新聞）