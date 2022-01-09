中印衝突｜央視披露士兵陣亡新細節：推4名戰友上岸後淹沒冰河中

中印加勒萬河谷衝突中，解放軍營長陳紅軍，士兵陳祥榕、肖思遠、王焯冉陣亡，團長祁發寶受重傷。官媒央視上周六（8日）再公開畫面，披露王焯冉陣亡細節。



較此前報道相比，央視此次報道披露了王生前救戰友的數目。報道稱，2020年6月，在邊防鬥爭中，王焯冉所在連隊奉命執行支援任務，途中突然面臨河水上漲，不斷有戰友滑倒被衝向下游。王焯冉先後把4名戰友推上岸，他的雙腿卻被河底石頭死死卡住，加上體力不支，被淹沒在冰河之中陣亡。

中國軍方此前證實4名解放軍官兵在衝突中死亡（點擊大圖瀏覽）：

+ 3

中國軍方在2月19日公布，在2020年6月中印加勒萬河谷衝突中，解放軍營長陳紅軍，士兵陳祥榕、肖思遠、王焯冉陣亡。陳紅軍生於1987年。陳祥榕現年19歲，王焯冉、肖思遠現年24歲。

中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

王焯冉是河南漯河人，2016年開始駐守邊關。據官方公布的加勒萬河谷對峙細節，王焯冉和戰友連夜渡河增援一線，在極寒環境中多次蹚河幫助戰友上岸，在身體逐漸凍到失去知覺之際，此王焯冉一隻腳被卡在水下巨石縫中。危急時刻，他將身邊的戰友推向岸邊：「你先上，如果我死了，照顧好我老孃！」戰友獲救後，王焯冉消失在激流中。

加勒萬河谷衝突現場，中印雙方近距離展開肉搏（點擊大圖瀏覽）：

+ 1

王焯冉的戰前家書後來被公開，當中寫道：「爸媽兒子不孝，不能為你們養老送終。如果有來生，我一定還給你們當兒子好好報答你們」。

王焯冉母親楊素香此前表示：「我們會化悲痛為力量，以飽滿的精神面對生活，也會把我兒子的優秀意志品質傳承下去。今年我動員焯冉的表弟，大學畢業也去了部隊，也去保衛祖國。」