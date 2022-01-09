深圳本輪疫情累計4宗本土確診　全市汽車站停業蛇口航班多線停航

深圳市今日（9日）新增1宗新冠肺炎本土確診病例，截至目前深圳市在本輪疫情中累計報告本土確診病例4宗。



深圳市今日召開疫情防控新聞發布會，當局稱，今日凌晨在重點人群排查中發現1名陽性感染者，經覆核為新冠肺炎確診病例。

當局又指，該確診病例的工作地為羅湖區水貝，居住地為龍崗，現已轉送治療，診斷為確診病例輕型。該病例活動軌跡包括羅湖、南山等地。目前現有4宗本土確診病例為同一傳播鏈條，傳播鏈條清晰。已追蹤密接者767人，次密接500餘人，行程涉及地點已進行終末消毒。

深圳市民排隊進行核酸檢測。（新華社）

深圳當局今日宣布，因深圳龍崗兩地升級為中風險地區，省內外部分地市暫停了前往深圳各汽車站的道路客運班線。為確保市民出行安全，深圳市各汽車站暫停營業，復班時間另行通知。

此外，據深圳蛇口郵輪母港官網，自今日起，深圳蛇口往返珠海橫琴、深圳蛇口往返中山、深圳蛇口往返澳門氹仔/外港、港珠澳大橋航線、前海灣航線、深圳灣航線全線停航，復航時間另行通知。

另一方面，自8日起，粵港跨境貨物運輸內地接駁司機、「三點一線」場所工作人員核酸檢測頻次已由7天兩檢調整為隔天一檢。

據早前報道，深圳市防控領導小組8日召開會議，表示要做好深港聯防聯控，不斷築牢「外嚴防輸入、內嚴防反彈、嚴防再輸出」防線。