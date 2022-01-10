新冠肺炎｜內地增97宗本土確診　天津Omicron疫情已外溢河南

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（9日）內地新增本土確診病例97宗，新增本土無症狀感染者2宗。

河南安陽市近日發現的2宗本土個案均為Omicron，與天津津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。當局基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源為去年年底從天津津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。



本土確診病例方面，河南60宗，其中鄭州市24宗、許昌市21宗、安陽市15宗；天津21宗，均在津南區；陝西15宗，均在西安市；廣東1宗，在深圳市。本土無症狀感染者方面，2宗均在天津津南區。

天津由於爆發本土Omicron疫情而備受關注，據天津北方網報道，1月8日晚上9時至1月9日晚上9時，天津津南區疾病預防控制中心報告，20名新冠病毒核酸檢測人員咽拭子樣本核酸檢測結果為陽性，已轉運至市定點醫院做進一步診斷治療。此前津南區已報告新增20名陽性人員，即該區的陽性感染者升至40宗。

天津在9日晚上9時起，將津南區辛莊鎮林錦花園24號樓劃定為高風險地區，將津南區辛莊鎮林繡花園5號樓、辛莊鎮林錦花園26號樓、辛莊鎮林錦花園19號樓、辛莊鎮林錦花園15號樓、鹹水沽鎮眾惠里5號樓、鹹水沽鎮豐達園10號樓劃定為中風險地區。

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河南方面，安陽市8日在主動檢測人群中篩查發現2宗本土新冠病毒核酸陽性個案。9日經河南省疾控中心實驗室病毒全基因組測序，顯示2宗本土病例感染病毒均為Omicron變異株BA.1分支，經分析比對，與天津津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。結合流行病學調查和基因測序結果，基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源為去年12月28日從天津津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。

安陽市宣布，自今日（10日）起，將內黃縣六村鄉袁六村劃定為中風險地區，將湯陰縣育才中學、古賢鎮大朱莊村劃定為高風險地區。

此外，河南商丘市宣布，自今日（10日）起市城區公交車暫停營運，恢復運營時間另行通知。

深圳：羅湖區及龍崗區劃定封控區

深圳方面，截至目前，本輪疫情累計報告確診病例4宗。深圳9日召開疫情防控新聞發布會，當局稱，當日凌晨在重點人群排查中發現1名陽性感染者，經覆核為新冠肺炎確診病例。

由於新增病例的工作地點位於羅湖區，當局在翠竹街道劃定了封控區、管控區和防範區。此外，由於該確診病例的居住地為龍崗，龍崗區也在布吉街道新劃定1個封控區和1個管控區。