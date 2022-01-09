河南疫情｜鄭州明開展第5輪全民檢測　禹州市屬Delta病毒來源不明

國家衛健委公布，內地昨日（8日）新增92宗本地個案，河南省佔最多有56宗。

今日（9日），河南省政府公布，經基因測序分析比對，許昌禹州市疫情與鄭州市同源，病毒基因測序為變種病毒Delta。



河南省政府在新聞發布會上稱，河南省本輪本地疫情在鄭州、洛陽、安陽、許昌、商丘、信陽、周口等多地出現，鄭州、許昌禹州市更出現聚集性的疫情。經基因測序分析比對，許昌禹州市疫情與鄭州市同源，病毒基因測序為變種病毒Delta，惟目前病毒來源尚不明確，防控形勢嚴峻複雜。

自1月3日報告首宗病例後，鄭州市至今已開展3輪重點人員和全民核酸檢測，累計檢測3500多萬人次。其中，第一輪重點人員檢出陽性3人，全員檢測檢出陽性7人；第二輪重點人員檢出陽性6人，全員檢測檢出陽性2人；第三輪全員核酸檢測共檢出陽性17人（均為重點人群），4宗待覆核，其餘陽性多為密接篩查或隔離點篩查發現。

鄭州市第四輪檢測正在有序進行，計劃今日下午4時完成採樣，明天（10日）將繼續開展第五輪全民核酸檢測工作。河南商丘市今起亦在睢陽區、梁園區、示範區、夏邑縣、虞城縣開展全民核酸檢測。

目前，河南對確診病例全省集中救治，實行中西醫結合、多學科會診，落實「一人一策」、「一人一方」；所有患者均為輕型、普通型，病情穩定。

從2021年12月31日至2022年1月9日12時，河南全省累計報告本地個案258宗，其中許昌市143宗、鄭州市82宗、安陽市16宗、洛陽市10宗、周口市3宗，商丘市、信陽市各2宗。