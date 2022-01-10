新冠肺炎｜中國科學家研治療新方：改造細胞微顆粒助吞噬病毒

從Delta到Omicron，新冠病毒不斷變異，全球疫情高位流行，感染人數持續攀升。據內地傳媒《科技日報》周一（10日）報道，經過長期研究，中國科學家發現新冠肺炎治療新策略，透過一種改造的細胞微顆粒，幫助機體吞噬更多新冠病毒。



目前，雖然新冠疫苗可以極大地防止病毒傳播，但它們無法治療感染病毒的患者。為了治療新冠肺炎患者，科學家在藥物研發上付出了巨大努力，但迄今為止，能夠治療新冠肺炎的藥物仍然很少。

中國醫學科學院基礎醫學研究所黃波教授本月6日接受採訪時表示，「儘管一些中和抗體和小分子抑制劑正在被研發，但其安全性和有效性存在不確定性。因此，我們迫切需要探索治療新冠肺炎的新策略。」報道指，經過10個多月的努力，黃波和中國醫學科學院醫學實驗動物研究所秦川教授等研究團隊有了新發現。相關研究成果發表於國際知名免疫學學術期刊《細胞與分子免疫學》（Cellular & Molecular Immunology）網站。

「我們改造出一種細胞微顆粒，它富含氧化型膽固醇和血管緊張素轉化酶2（ACE2）。微顆粒表面的ACE2與新冠病毒結合後，能夠協助肺泡巨噬細胞吞噬更多的新冠病毒」，黃波說。

黃波表示，微顆粒作為一種新型生物載體，已應用於臨床，安全性較高。它結合新冠病毒，使其靶向遞送到巨噬細胞被降解，且抑制巨噬細胞炎症反應，有望成為新冠治療新策略。