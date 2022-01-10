天津疫情｜逾半個案為中小學生　張伯禮：Omicron感染趨向低齡化

天津爆發的本土Omicron疫情受到關注，天津昨日（9日）新增本土確診病例21宗，本土無症狀感染者2宗。

中國工程院院士張伯禮表示，從天津目前疫情排查情況發現，Omicron感染有明顯低齡化趨勢。



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據天津北方網報道，1月8日晚上9時至1月9日晚上9時，天津津南區疾病預防控制中心報告，20名新冠病毒核酸檢測人員咽拭子樣本核酸檢測結果為陽性，已轉運至市定點醫院做進一步診斷治療。此前津南區已報告新增20名陽性人員，即該區的陽性感染者升至40宗。

天津市疾病預防控制中心副主任張穎在8日的新聞發布會上就表示，病例至少已經傳播了三代，並可能在社區裡已經持續傳播了一段時間。

天津在9日晚上9時起，將津南區辛莊鎮林錦花園24號樓劃定為高風險地區，將津南區辛莊鎮林繡花園5號樓、辛莊鎮林錦花園26號樓、辛莊鎮林錦花園19號樓、辛莊鎮林錦花園15號樓、鹹水沽鎮眾惠里5號樓、鹹水沽鎮豐達園10號樓劃定為中風險地區。

張伯禮：Omicron感染有明顯低齡化趨勢

據《中國青年報》報道，根據天津市疾控中心對病毒溯源結果顯示，目前當地發現的40名新冠病毒陽性感染者均與Omicron有關。張伯禮表示，這次天津疫情是Omicron首次在內地本土發生社區傳播，確實傳染性很強，但症狀並不明顯，隱匿性也強，更容易多點散發或集中爆發。

張伯禮又表示，此輪疫情一個值得注意的特點即已發現的40人中，有23宗為中小學生。他認為，從天津目前疫情排查情況發現，Omicron感染有明顯低齡化趨勢。他提醒，青少年兒童疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不高，是疫情防控的薄弱環節，應高度關注。張伯禮又建議，應該將中小學等少年兒童可能聚集的場所納入疫情防控重點，予以關注。

此外，西安和鄭州的疫苗接種率超95%，但仍舊出現局部疫情，張伯禮認為，這一定程度說明疫苗保護力在下降，變異病毒存在免疫逃逸現象，「但根據目前研究結果看它對於防止轉向重症率和死亡率的效果還是很好的，有效率可以達到80%～90%」。所以他建議依然要加強疫苗的接種，提高疫苗覆蓋率。

天津Omicron疫情已外溢河南

此外，據早前報道，河南安陽市8日在主動檢測人群中篩查發現2宗本土新冠病毒核酸陽性個案。9日經河南省疾控中心實驗室病毒全基因組測序，顯示2宗本土病例感染病毒均為Omicron變異株BA.1分支，經分析比對，與天津津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。結合流行病學調查和基因測序結果，基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源為去年12月28日從天津津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。