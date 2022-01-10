中央巡視組組長：年輕幹部應減少異性交往　「久而久之出大問題」

中央巡視組副部級巡視專員、十九屆中央第二輪巡視第十三巡視組組長李炎溪日前發表一篇文章，當中大談「年輕幹部應減少異性交往」，引起網民熱話。

不少網民對這樣的觀點表示不解，但也有人認為，文章旨在強調「要搞政治，就要戒色戒財」，也不無其道理。隨後，原微博開啟「精選評論」，數百條質疑文章觀點的評論則已無法閱覽。



這篇文章最初發表在《鳳凰網》的微博帳號。文章稱，年輕幹部應減少異性交往，愛美之心人皆有之，有修養的帥男美女人人傾慕，適當接觸可以理解，但有志於從政且希望有所發展的年輕幹部，在這個問題上一定要有分寸，不能隨便從事，不能隨性而為。

「生情後的下一步就是金錢」

文章指，領導幹部出問題，異性交往是很重要的原因之一。與異性交往多了，日久生情，生情後的下一步就是金錢。「領導幹部的這份工資，能滿足情人的需要嗎？手頭緊了，慢慢地就想利用權力撈錢，久而久之就會出大問題。一些平時要求還算比較嚴格的幹部出問題，不少是從這方面打開缺口的，最後發展到無法收拾的境地。」

文章認為異性交往「生情後的下一步就是金錢」。（GettyImages）

籲從早保持與異性距離

文章續指，年輕幹部應深刻吸取這方面教訓，從早就要保持與異性的距離，發現對方有某種情感表達時要馬上「打句號」，生活作風對年輕幹部是很現實的考驗，一定要管好自己，否則，既要花掉大量精力影響工作和學習，也會產生很不好的影響，嚴重制約自己的成長進步。

文章發表後立即引來許多網民留言嘲諷，指「啥意思，公開倡導同性戀？」、「中老年幹部可以嗎？」、「又要我們生三胎，又讓我們減少交往」、「大清級別的笑話就沒停過」、「文章本身其實也沒啥，只不過問題最大的顯然不是『年輕』幹部」、「不靠制度靠道德約束？」、「普通人即使有想法也沒有斂財的能力。所以『色』並非禍因，根在『權』……根治之法在於如何對官員的權力進行限制和監督」。

不過也有人表示，「禁止以權謀私」、「很中肯。贊同。人在社會中都要學著學會慎獨、慎交」、「因為選擇從政就要特別克制，這是善意的提醒，也是歷史教訓留給所有人的經驗總結」。