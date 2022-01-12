通關｜隔離酒店難搶單日超200人闖關　深圳灣口岸迫爆只能放行？

年節將至，有不少香港市民計劃返內地鄉下過年，但中港至今未能通關，深圳隔離酒店配額緊張，令許多市民返鄉無望。但亦有市民不願放棄，在未預約到隔離酒店的情況下，仍赴口岸「闖關」，只為與家人團圓。

據了解，此前每日平均已有30多位市民在未預約隔離酒店的情況下持旅行證件等材料闖關，不過鄰近春節，人數有逐漸增多的趨勢。《香港01》採訪未預約到隔離酒店的小趙和秀娟，兩人分別於1月7日、9日順利「闖關」，秀娟透露與她一同等候的人約有200人之多。



現時要從香港入境深圳，除須持有24小時內的核酸檢測陰性證明外，還要出示檢疫酒店預約確認單，要在指定檢疫酒店集中隔離14日，家居隔離7日。但隔離酒店每日只釋出約800個名額，許多市民搶不到，只能放棄過年團聚的願望。

但仍有不少市民抱著一線希望直接闖關。「90後」小趙就是其中一員，她在香港讀書和工作長達8年，但近兩年因疫情而未能返內地見親人， 如今終於決定不等通關，「今年一定要回去過年」。出發前，她透過內地社交平台「小紅書」查詢「攻略」，見許多網民指出，1月初有許多香港市民沒預約到酒店便直接去過關，邊境人員最終「通融」幫他們安排了酒店。

1月7日，小趙一人提著三個大行李箱，在上午10點前抵達深圳灣口岸，發現已排了長長的隊伍，原來當日深圳羅湖傳出確診病例，令當局升級防疫政策。小趙透露，當日做核酸檢測只有10個名額，其足足等了4個多鐘，過程一度在分配隔離酒店的階段滯留，直至下午2時半才順利過關。

200多人迫爆 漫長等待壓力爆煲

小趙過關後到達酒店分配區，才獲悉由於深圳羅湖的新增確診者工作和居住地分別為羅湖區、龍崗區，兩區的隔離酒店都暫停接受新住客，令酒店房額減少。不論有無預約到隔離酒店、乃至有無「托關係」安排到酒店房間，都只能一同在酒店分配區等候。該區沒有座位，有人自備折疊凳，也有人索性坐在自己的行李上。

小趙目測，現場大約有200人，「有特別多的老人和小孩，其中有幾個老人年紀應該都超過70歲」，也因為人數太多，當局人員態度強硬，多次勸他們掉頭返港，並宣稱「沒有預約到酒店的絕對不放行」。

由於深圳傳出疫情，當局也緊盯防疫。雖然現場有提供小麵包、八寶粥等食物，但旅客只要拿起食用，邊檢人員就會前來提醒戴口罩。至下午4時多，現場群眾情緒愈來愈壓抑，小趙開始目睹幾場爭吵。

「例如有預約酒店的人會罵沒預約者『拖慢酒店分配流程』，也有不少人因為太餓而質疑邊檢人員管得太嚴」，小趙分享，又因為旅客們情緒緊繃，只要看到有人疑似要往出口移動，就會開始鼓譟，質疑他們是「享特權人士」。

關閘後近百滯留者獲分配酒店 因當局「迫於無奈」？

小趙透露，邊檢人員起初態度強硬，堅持要勸退大家，令她也一度考慮填妥返港表格，「但人實在太多了，根本走不回閘口」。晚上10時關閘後選擇留下的旅客仍近百名，此時開始有年紀大的旅客反映「高血壓」問題，又有小孩哭鬧不止。最終，當局特別隔出一個專為14歲以下、70歲以上旅客設置的「人文關懷區」，來安置這些老幼旅客，並開始為其他人士安排酒店。

「我猜他們（政府）也很無奈——這些人不走，整個大堂都是人，明天開關後新一批人根本進不來怎麼辦？」小趙說，至晚上11時半，當局才陸續開始叫名分配酒店，小趙在凌晨12時30分被叫到，再過了約1個鐘等到酒店接駁車。由於她被分配到的酒店位在較遙遠的坪山區，到達酒店時已是凌晨4時。

從早上不到10時開始等待過關，到最終下榻隔離酒店，小趙今次入境程序總共花費18小時。她形容整個過程「又餓又凍又累」，「不過確定能夠回家，心情真的很放鬆，睡得很好」。到達酒店後，她並未理會獲分配的「愛心餐包」，而是沖涼後吃了泡麵即上床睡覺。

兩子媽媽搶不到酒店 「碰碰運氣」闖關成功

小趙1月7日的順利闖關並非孤例，已赴港工作9年的秀娟今年計畫與在深圳的老公和兩個兒子團聚後，一起返廣東湛江過年。1月9日，她也決定第二天去關口「試試看」。

其實秀娟原本計劃經正常程序，在過關前上網預約深圳的隔離酒店，但她從12月27日起屢試屢敗，直到1月5日仍未能預約成功（相關報道：通關｜實測搶深圳隔離酒店配額「難如登天」 返鄉過年夢難圓？）。秀娟也試過拜託友人為其安排酒店，但獲悉價格可能突破一萬港元，於是決定不如直接闖關，「希望邊檢人員能通融」。

秀娟於1月10日上午10時15分抵達深圳灣口岸，當時已有許多人在排隊。她提到，自己過關時間約莫2小時。不同於小趙遇到的混亂情況，秀娟發現，現場已依照旅客是否已預約到酒店，安排兩個區域來劃分人流。被分到未預約酒店人士區域的她，目測該區約有200人一起等候。

「我們很有決心等！」她認為，關鍵就是不要放棄，「絕對不要填返港表格」。下午2時左右，邊檢人員開始收取旅客的回鄉證，並幫助匹配酒店，這時，秀娟已有十足把握可以「闖關成功」。她透露，現場等候氣氛較前幾日耳聞的情況輕鬆，「反而大家都有點開心」，當局工作人員亦未有再勸市民即時返港，「管理更人性化」；現場並有提供小蛋糕、水、八寶粥等。

秀娟表示，直到晚上10點左右，邊檢人員開始為秀娟等未預約酒店的人士安排酒店，「當然，早在晚上7點左右，我們之中的老人跟小孩就開始提前被安置」。

「我本來最想住在龍崗區的酒店，但是龍崗有疫情，最終我被分到龍華區」，秀娟提到，自己大約也是凌晨才上了酒店接駁車，抵達時同樣已是凌晨4點。由於酒店是集中分配，有些市民會擔心分到太高價的酒店，不過秀娟有幸分到每晚265元人民幣的酒店，她說這樣的價錢「可以接受」。