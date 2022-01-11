深圳疫情｜今日新增4宗陽性感染者　3人來自羅湖區同一家庭

撰文：朱加樟
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據深圳衛健委，今日（11日）深圳報告4宗新冠病毒陽性感染者，其中3人為同一個家庭成員。4人均在密接者排查、重點人員管控中發現，初步判斷與之前的確診病例屬於同一傳播鏈。

據通報，新增的4宗新冠病毒陽性感染者中，3人為同一個家庭成員，居住在羅湖區清水河街道草埔西社區鶴圍村64棟，當中一名男子為龍崗區某公司員工。

另外1名感染者為龍崗區某公司員工，居住在龍崗區坂田街道僑聯東5巷。

當局又表示，相關密接者、次密接者及重點人員正在排查中，其居住、工作及相關重點區域已實施管控措施，活動過的重點場所已進行終末消毒。

截至目前，深圳在本輪疫情中累計報告本土確診病例4宗。據早前報道，羅湖區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室10日發出通告，全區密閉場所關閉、學生兒童託管機構、線下教育培訓機構暫停開放一周，所有外賣、速遞等一律不得進入小區。有關措施即日起至1月16日實施。

深圳疫情源頭或與境外物品有關

昨日（9日），深圳市舉行疫情防控新聞發布會，市衛健委二級巡視員林漢城介紹，本次疫情為境外輸入引起的本土疫情，暴露於境外新冠病毒污染物品引起感染的可能性大。

本次疫情流行病學調查和病毒溯源顯示，目前4宗病例均感染Delta變種病毒，且100%同源。經比對，該變種病毒與此前內地本土疫情、香港近期本土疫情、深圳近期境外輸入病例感染的新冠病毒均不同源。

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