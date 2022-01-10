河南疫情｜患者多於公路服務區感染　病毒傳播與時空交集有關?

撰文：林芷瑩
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去年11月，河南鄭州市爆發新冠疫情，並迅速在洛陽、許昌、信陽、商丘、周口等地「多點散發」。雖然河南多地都迅速啟動響應的防疫措施，但本輪疫情的源頭至今仍然不明。
此前，人民日報旗下的《健康時報》報道曾提到「時空交集」，患者多於公路服務區、油站等受感染。在多省傳播鏈上的共同點，無疑是對春運高峰敲響警鐘。

疫情爆發初期，河南多地市都迅速啟動防疫措施。以河南洛陽市新安縣為例，去年12月31日，當地開始全民核酸檢測，同時劃分封控、管控、防範區，嚴控市民出入公共場所，全縣文體休閒場所關閉，巴士、客運、網約車與的士全部暫停。

疫情較為嚴重的禹州市，自1月2日起實行全域封閉管理，並於同日開始全民核酸檢測。 當地至今仍基本處於「封城」狀態。

1月4日，鄭州市宣布對部分區域實行分類管理，設置封控、管控與防範區，開始進行全民核酸檢測，同時暫停開放全市旅遊景區及文旅場所，並推遲下半年中小學教師資格考試面試時間。今日（10日），鄭州市開展第五輪全民核酸檢測。

然而，在各地實施防控措施之下，疫情仍舊快速擴散。1月5日，河南單日新增64宗本地個案，確診數超過屬於疫情重災區的陝西西安市。據國家衛健委通報，河南昨日（9日）新增60宗本地個案，陝西則新增15宗。

1月8日，志願者為防疫前線人員運送「愛心餐」。（新華社）

專家：疫苗保護力下降，預防重症仍有效

此前，中國工程院院士張伯禮接受《健康時報》採訪時，曾提到本輪河南疫情表現出多點散發、輕症及無症狀感染者多、疫苗保護力下降等幾個特點。

張伯禮指出，河南疫情與西安疫情類似，均由變種病毒Delta引起，具有隱匿性傳播、多點散發後集中爆發的特點。數據顯示，西安和鄭州的疫苗接種率超過95%，但仍出現局部疫情，說明疫苗保護力下降，但疫苗在降低重症率與死亡率方面效果依然可達80%-90%。

張伯禮表示，西安和鄭州的疫苗接種率超過95%，但仍出現局部疫情，說明疫苗保護力下降。（新華社）

疫情擴散與時空交集有關？

河南本輪疫情中，源頭來自洛陽市新安縣。1號病例的流行病學調查記錄顯示，患者近14日內無外出旅居史，主要的活動區域正村鎮，其日常活動是前往衛生院就診、在藥店買藥、去幼兒園接孩子放學、在餐廳購買食物等。

2號病例為1號病例的丈夫，曾在四川成都崇州市一家電子廠務工，去年12月18日才正式離職，乘坐大巴、的士等返回位於正村鎮西溝村的家。回家後，患者的生活軌跡基本固定在鎮與村之間。但值得注意的是，患者在返程途中曾途經陝西漢中與渭南，並曾於連霍高速靈寶服務區停留近4小時。

本輪河南疫情開始前，周口市沈丘縣曾通報發現4名核酸陽性人員，他們均由西安自駕返回沈丘，其中一人是在西安市雁塔區經營流動早餐攤擋，在返程途中曾在靈寶服務區停留10分鐘，與前述新安縣的2號病例產生了時空交集。

在河南本輪疫情中，多名患者曾於連霍高速靈寶服務區停留。（騰訊新聞）

值得注意的是，浙江省也出現河南疫情的關聯病例，並與時空交集有關。

金華市下轄永康市於1月6日確診的一位陽性感染者，1月1日曾在當地某油站的洗手間如廁，與從河南到浙江的兩名感染者有交集。經查，兩人是河南周口市太康縣此前檢測出的感染夫婦，他們曾於禹州市某陶瓷公司裝貨，接觸過公司搬運工人，而該公司亦有兩人確定為無症狀感染者。

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