深圳疫情｜源頭或與境外物品有關　羅湖提升防控停辦大型活動

撰文：林芷瑩
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深圳市連日新增本個案。今日（10日），羅湖區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發出通告，全區密閉場所關閉、學生兒童託管機構、線下教育培訓機構暫停開放一周，所有外賣、速遞等一律不得進入小區。有關措施即日起至1月16日實施。

羅湖區提升防控措施，要求全區所有機關單位、辦公樓宇、企事業單位、社區小區出入口實行24小時值守，人員進出嚴格執行測溫驗碼等防控措施（憑48小時內核酸檢測證明或政務短信進入）。

全區所有外賣、速遞、投遞等一律不得進入小區，城中村不得進入樓棟，實行無接觸配送，在小區出入口、城中村樓棟下中轉存取，暫存區域及貨架由物業管理公司定期消毒。

同時，全區要加強公共場所管控。封控區、管控區餐飲場所禁止堂食，其他區域的餐飲場所落實測溫、掃碼、限制堂食人數（按最大接待能力的50%實行），優先採用到店自取、外賣訂餐方式。機關事業單位、學校、工廠、工地、企業等食堂實行測體溫進場、分批分時段就餐，用餐時應錯位間隔就坐，具備條件的應當設立餐桌隔檔設施。

聚集性和密閉空間文體娛樂場所，包括桑拿、按摩、美容、棋牌室、麻將館、網吧、酒吧、KTV、電影院、健身房、體育館、游泳館等暫停開放一周。學生兒童託管機構、線下教育培訓機構暫停開放一週。

農貿（集貿）市場、藥店、批發市場、商場超市等重點場所在嚴格落實測溫、掃碼、限制人流、人與人之間保持一米距離等管控措施的前提下有序開放。同時，從嚴從緊管控大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展出、展銷促銷等聚集活動，暫停舉辦大型聚集活動。

深圳疫情源頭或與境外物品有關

今日，深圳市舉行疫情防控新聞發布會，市衛健委二級巡視員林漢城介紹，本次疫情為境外輸入引起的本土疫情，暴露於境外新冠病毒污染物品引起感染的可能性大。

本次疫情流行病學調查和病毒溯源顯示，目前4宗病例均感染Delta變種病毒，且100%同源。經比對，該變種病毒與此前內地本土疫情、香港近期本土疫情、深圳近期境外輸入病例感染的新冠病毒均不同源。

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