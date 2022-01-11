天津Omicron疫情｜市疾控：病毒或已隱匿傳播達21天　源頭未找到

天津的Omicron疫情持續，截至今日（11日）早上9時，本輪共報告本土確診病例40宗，共報告本土無症狀感染者13宗。

天津市疾病預防控制中心副主任張穎接受央視節目採訪時表示，當地剛發現疫情的時候已經傳播了三代。如果按照過往情況，三代即代表病毒已經傳播了15-21天，這說明病毒在天津已經隱匿傳播了一段時間。



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在10日播出的央視節目《新聞1+1》上，天津市疾病預防控制中心副主任張穎表示，從流調情況看，雖然疫情源頭仍然沒有找到，但是已經發現的病例之間的傳染來源都是非常清晰的。

對於為何人口多達1400萬的天津要做全員核酸檢測，張穎解釋稱，當地剛發現疫情的時候已經傳播了三代。如果按照以前的變種病毒株的情況，一個代際關係應該是5-7天，三代即代表病毒已經傳播了15-21天，這說明病毒在天津已經隱匿傳播了一段時間。

張穎又表示，Omicron不單傳播隱匿性非常強，而且它的傳播速度非常快，國外數據顯示它的傳播代際天數可以短到2-3天就是一代。因此，天津要跑在病毒前面，必須要摸清這次疫情到底傳播範圍有多大，目前感染人群是不是已經擴散到了全市其他區。

張穎又解釋，如果全員核酸檢測的時間再延長的話，有可能會出現新的一代傳播，所以必須要在兩天內完成。

天津在全市範圍開展全員核酸檢測。（中新社）

張穎指，Omicron的隱匿性對當地溯源查找源頭確實帶來巨大困難，在當地發現的陽性感染者的症狀都非常輕，有的甚至沒有症狀。在進行排查的過程中，由於病毒的隱匿性、傳播快，所以一旦有漏掉的情況，密接者就會變成感染者，已經在社區裡面又開始一代或兩代的傳播。所以對於Omicron，無論是從溯源、流行病學調查，還是管控方面，都帶來了前所未有的巨大挑戰。

張穎又稱，當地在應對Omicron和以前應對Delta時採取的一些措施雖然一樣，但是要更加體現的是動作要早、要快、要嚴。