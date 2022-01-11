天津Omicron疫情｜李蘭娟：仍處於蔓延期　防控處置難度很大

天津的Omicron疫情持續，截至今日（11日）早上9時，本輪共報告本土確診病例40宗，共報告本土無症狀感染者13宗。

中國工程院院士、傳染病國家重點實驗室主任李蘭娟接受內媒《都市快報》採訪時表示，本輪天津疫情呈現出傳播速度快、隱蔽性強、穿透力強的特點。從病例之間的關係上來看，病毒至少已傳播三代，目前天津的疫情仍處於蔓延期，未來可能會有更多的病例報告出來。



天津在全市範圍開展全員核酸檢測。（中新社）

據《都市快報》10日報道，李蘭娟又表示，天津疫情的感染者主要涉及病例所在託管機構、學校學生及家長，這些場所均是人員密集場所，傳播風險很大。

李蘭娟稱，根據流調報告，河南安陽地區也發現了天津關聯病例，該病例為12月28日從天津返回安陽的在讀大學生，表明此次疫情已經在天津社會層面流行了一段時間。這也說明此次天津疫情防控處置難度很大。

李蘭娟又表示，研究表明Omicron的傳播力比以往任何變種病毒株都要強，內地的應對措施要比以往的措施更快，要「跑在病毒前面」，快速發現感染者和其密接和次密接人員，快速隔離和管控相關人員。只有快速發現和隔離傳染源，才能真正有效控制住疫情。

此外，從天津目前疫情排查情況發現，Omicron感染有明顯低齡化趨勢，不少病例為中小學生。李蘭娟認為，兒童、青少年疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不強，可能是其比例較高的原因之一。

此外，李蘭娟又指，從目前疫情監測看，Omicron傳播的隱匿性強、人群傳染性強的特點比較突出。因此，中小學等少年兒童可能聚集的場所，在疫情防控中應予以重點關注。