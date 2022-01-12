北大學者料中國或迎千年來最好30年　將超美國成世界第一大經濟體

在全球新冠肺炎疫情肆虐下，中國成為全球唯一正增長的主要經濟體。北京大學國家發展研究院院長姚洋日前稱，中國將迎來千年以來最好的30年。



據「金融界」1月11日報道，在2022網易經濟學家年會上，北大國發院院長姚洋表示，2028年至2030年，中國將超越美國，成為世界第一大經濟體。而深圳有望替代硅谷，成為全世界的創新中心。

姚洋提到，當前似乎有一些企業家對未來失去信心，但國際資本正在給中國投下「YES票」。上半年按照OECT（國際經濟與合作組織）統計，中國已經吸收了1,770億美元資金，直接投資佔到世界五分之一，中國重新變成世界最大的外資吸引國。

姚洋斷言，未來30年是中國千年以來最好的30年，上一次還得回溯到北宋宋仁宗時期的40年。姚洋表示，不管是在一般技術領域、中等技術領域，還是在高技術領域，中國都重新回到了世界前列，例如AI、太陽能、電動車。

此外，姚洋指出，經濟增長除了技術進步因素，還要看資本積累。他認為，只要有城市化過程，資本積累就不會停下來。他估計，未來15年，中國約仍有2億人進城，未來將會形成珠三角、長三角、武漢、長沙、四川、西安咸陽、鄭州、京津冀等八大城市圈，這八大城市區域可能集中60%至70%的人口。

姚洋預判，2028年至2030年，中國超越美國成為世界第一大經濟體；到2049年，中國人均收入至少達到美國的45%，經濟總量超過美國的2倍。他表示，只要增長速度超過美國增長速度1.5個百分點，中國就可以實現這個目標。