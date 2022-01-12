殲20試飛幕後故事曝光：曾遭遇地面系統預警　險釀重大事故

中國自主研製的新一代隱身戰鬥機殲-20在2011年1月11日成功首飛，據內地傳媒近日報道，陝西人民出版社出版《中國試飛》一書，披露來試飛幕後的驚險故事。



據該書介紹，2012年12月18日9時40分，殲-20驗證機即將開始高速滑行試驗，機上遙測發射機開啟，監控大廳內地面安全監控系統信號良好。10時左右，飛機左、右發動機開車，一切正常。3分鐘後，監控畫面卻顯示數據異常，綜合告警燈告警。但此時，機上卻顯示正常。地面指揮員果斷下令「終止試驗」。

事後分析，如果再晚兩三分鐘，就有可能發生重大事故。而促使指揮員果斷下達「終止試驗」命令的，就是試飛中心自主研發的地面安全監控系統。

2016年5月17日，另一架殲20飛機試飛過程中，多個監控軟件及時、準確預警了某故障，指揮員及試飛工程師通過監控系統立即通知了試飛員，並且同時還給出了相應的處置決策，保證了飛機安全返航。

其實，早在2010年，殲20飛機被列上試飛中心議事日程，型號管理、空勤和測試人員就開始了地面安全監控系統的研發和建設工作。研發團隊通過對各種訊息收集梳理，分類細化，以及對關鍵點集中歸納，將參數判據、故障清單、試飛員手冊等內容輸入自主開發的專用軟件，實現了系統中各對應關係準備，並可方便調用。

「全面監控飛機狀態，風險關口向前移」的要求首次在殲-20飛機研製試飛過程中徹底落地。

2016年，殲-20飛機轉場高原，在國際公認海拔最高的固定翼飛機場站開展試飛，試飛總師田福禮說：「為了殲-20飛機的設計定型，試飛人輾轉多地，屢破難題。」據悉，通過飛機氣動特性驗證試飛，解決了多個問題；同時開展了武器艙門擴展包線試飛，為後續的殲-20飛機氣動特性優化改進等工作奠定了基礎，逐步把四代機變成「舒適、好飛、適於戰鬥的好戰機」。