KFC盲盒炒價近12倍衍生「職業代吃」　中消協呼籲抵制盲目消費

內地肯德基（KFC）在新年伊始與「泡泡瑪特」（POP MART）合作，推出「買DIMOO家庭桶套餐送盲盒」活動，掀起一波熱潮。在二手交易平台，原價69元（人民幣．下同）的公仔被炒到800元一個，更衍生出跨省跨區的「職業代吃」。

中國消費者協會周三（12日）發文點名批評肯德基用「盲盒」誘導食品過度消費，呼籲抵制。



中消協在文中表示，根據這款「盲盒套餐」的銷售規則，要想集齊整套玩偶，至少需要購買6份套餐，而其中稀有隱藏款出現概率是1:72。為此，有消費者不惜一次過斥資10494元購買106份套餐；還有消費者為「求娃」而購買「代吃」服務，僱人代買代吃套餐而獲得盲盒，甚至不排除將吃不完的食物直接丟棄。

文章說，促銷本無可厚非，但肯德基的快餐屬於限期使用的商品，按需購買即時食用是特點，通常消費者不會超量購買，以限量款盲盒銷售則是以「飢餓營銷」手段刺激消費，易致消費者為獲限量款盲盒而衝動消費，並因超量購買造成無謂的食品浪費。

文章表示，2021年4月實施的《反食品浪費法》明確要求餐飲服務經營者自覺抵制食品浪費，必要時採取措施防止消費者浪費；不得誘導、誤導消費者超額消費，造成食品浪費。肯德基作為食品經營者，利用限量款盲盒銷售手段，誘導並縱容消費者不理性超量購買食品套餐，有悖公序良俗和法律精神。

文章呼籲消費者積極樹立正確的消費觀，增強節約意識，踐行反餐飲浪費；審慎看待自身消費需求，提高明辨是非的能力，進行科學理性的消費活動，共同抵制盲目消費、衝動消費、超額消費等不良消費行為。

據此前報道，據介紹，肯德基的活動是自1月4日早上10時30分起，只要購買指定99元家庭桶套餐，即可隨機獲贈肯德基中國35周年「KFC × DIMOO」限定系列手辦一個，數量有限，先到先得。該系列盲盒共有6個常規款和1個隱藏款公仔，並且全國總共只限量發售263880個，故抽中隱藏款公仔的概率極低。

在社交平台上，有一名手辦「玩家」為抽中隱藏款豪花10494元，購買多達106份套餐。有受訪者坦言，雖然99元家庭桶套餐看似昂貴，但市面上一個DIMOO的盲盒就至少要69元。如今聯名後「僅賣」89元「買到就是賺到」，且將公仔放上網售價常在100元以上。

事實上，在二手交易平台，常規款公仔最便宜要70元，各款根據熱度不同有差異，聖代款是125元，漢堡款、薯條款也要110元，其他款則是100元。稀缺隱藏款更炒到800元，飆升至市面一般DIMOO公仔69元的近12倍。「代吃」服務也應運而生，大致有三種情況，包括雙方各自承擔一定套餐費，抽中的公仔歸邀請代吃的一方；買家全款付套餐費並取走公仔，食物留給代吃者；有人因活動尚未覆蓋到其城市，為求盲盒乾脆花錢跨城找代吃。